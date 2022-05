Vento d'estate sul Lago di Garda: (ri)apre il Legoland Water Park

Sul lago di Garda si respira una bella aria d'estate: sole alto nel cielo, media di 22 gradi e picchi compresi tra i 24 e i 25. Occasione da non perdere, per famiglie e bambini cresciuti: da sabato 14 maggio riapre il Legoland Water Park di Gardaland, il primo parco acquatico (inaugurato nel 2021) interamente tematizzato Lego in tutta Europa, il quinto nel mondo. Dopo il successo dello scorso anno, quando il parco acquatico ha ottenuto più dell'85% di occupancy durante tutti i giorni di apertura, questo weekend si riaprono le porte di scivoli colorati e giochi d'acqua, sullo sfondo di milioni (e milioni) di mattoncini Lego.

Tutte le attrazioni di Legoland

Tante le attrazioni a disposizione nel Legoland Water Park. Si parte da Lego River Adventure, un corso d'acqua che attraversa il parco acquatico, da percorrere facendosi trasportare dalla corrente a bordo di gommoni personalizzabili con grandi mattoncini Lego galleggianti: si prosegue con l'area Beach Party, 7 scivoli e un secchio che (a sorpresa) riversa una innocua cascata d'acqua sui bambini, fino ad arrivare a Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia (e altri coloratissimi gommoni).

Non mancano nemmeno le aree dedicate a “creatività e scoperta”, come Lego Creation Island: nell'isola della creatività sarà possibile costruire la propria barca con i mattoncini Lego, oppure decorare un castello di sabbia, e ancora utilizzare blocchi morbidi per costruire muri giganti. E non è finita: Duplo Splash, attrazione dedicata ai più piccoli; la grande piscina della Pirate Bay, la baia dei pirati; la piccola grande Miniland, l'area dove sono stati riprodotti (con quasi 5 milioni di mattoncini Lego) i monumenti più importanti d'Italia, dal Duomo di Milano al Colosseo alle calli di Venezia.

Come accedere al Water Park

Il Water Park di Gardaland aprirà i battenti sabato mattina alle 11, poi avanti fino alle 18: a partire dall'11 giugno, fa sapere l'azienda, gli orari di apertura e chiusura verranno prolungati. L'accesso a Legoland è possibile soltanto acquistando un biglietto combinato Gardaland Park e Legoland Water Park. I minori di 12 anni non possono accedere al parco acquatico se non accompagnati da un adulto, mentre viceversa le persone maggiorenni non possono accedere a Legoland se non come accompagnatori di uno o più bambini di età inferiore a 12 anni.