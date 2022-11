Appassionati, a raccolta: apre a Brescia il primo Lego Certified Store

Appassionati, a raccolta: a Brescia sta per aprire il primo Lego Certified Store. In una location d'eccezione, al civico 5 di Corso Zanardelli: save the date, l'inaugurazione è fissata per il 2 dicembre. Il gruppo Lego chiude così i festeggiamenti per i suoi 90 anni con l'apertura, in collaborazione con Percassi, del ventiquattresimo Lego Certified Store in Italia: con 100 metri quadri di superficie, il punto vendita sarà posizionato nel cuore pulsante della città, pronto a diventare meta di riferimento per tutti i fan dei mitici mattoncini.

Quello di Brescia sarà il settimo punto vendita (dopo Firenze e Napoli) ad adottare il nuovo concept che coniuga, in modo innovativo, l'esperienza fisica a quella digitale: questo per creare una costumer experience sempre più personalizzata, capace di rispondere alle molteplici esigenze delle famiglie e degli amanti del brand.

Il nuovo Lego Certified Store

"Per il novantesimo compleanno di Lego - spiega Rosanna Mastrosimini, Channel Director Lego Certified Store per l'Europa occidentale - siamo felici di regalare alla città di Brescia una nuova apertura. Questo Lego Store ci permetterà di essere ancora più vicini alle famiglie di tanti bambini e a tutti i fan del mattoncino, anche durante le feste. Da sempre esploriamo nuovi modi per elevare l'esperienza instore e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori, dai più piccoli ai più grandi".

All'entrata del negozio, pronto ad accogliere i visitatori, il modello 3D (rigorosamente in mattocini) del Rocket Boy, che si compone di 19.222 pezzi per un peso complessivo di 41 chili e mezzo: per la sua costruzione ci sono volute ben 62 ore di lavoro. Sugli scaffali sarà presente l'intero assortimento Lego, compresi alcuni prodotti in esclusiva: sarà inoltre possibile ordinare alcuni tra i best-seller più amati. Non mancherà, infine, il muro Pick a Brick, per permettere agli appassionati di liberare la propria creatività.

Offerte speciali per l'inaugurazione

L'esperienza interattiva arriverà fino a casa: sugli schermi del negozio sarà proiettato un Qr Code che permetterà di scaricare il podcast "Brick Twist - Quando i Lego mi hanno risolto un problema", nato in collaborazione con Onepodcast e condotto da Vic, speaker di Radio Deejay. Dal 2 al 5 dicembre, inoltre, in occasione dell'opening del nuovo Lego Certified Store, con 50 euro di spesa in negozio sarà possibile ricevere il character pack di Lego Super Mario.

"Questo di Brescia - commenta Matteo Morandi, ceo di Percassi Retail - è il nostro 24esimo negozio Lego in Italia: a livello europeo ne contiamo più di 40. Il segreto è continuare a rivolgere la nostra attenzione a tutte le fasce d'età: il gioco è infatti condivisione, esperienza, espressione senza tempo. Aprire lo store a ridosso del periodo natalizio, lo renderà ancora più magico".

Il gruppo Lego, ricordiamo, è stato fondato a Billund, in Danimarca, nel 1932 da Ole Kirk Kristiansens: il nome Lego deriva dalle due parole (danesi) Leg Godt, che significa "gioca bene". Oggi il gruppo Lego rimane un'azienda a conduzione familiare con sede ancora a Billund, ma i suoi prodotti sono venduti in oltre 140 Paesi in tutto il mondo.