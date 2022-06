In arrivo 20 negozi e 10 ristoranti: investimento da 15 milioni di euro

Vale almeno 15 milioni di euro il maxi-investimento della Promos, società di Brescia specializzata in progetti legati alla grande distribuzione, outlet e centri commerciali, per lo shopping mall Le Vele di Desenzano del Garda. Lavori in corso ormai da qualche mese: entro la primavera del 2023 si concluderà un ampliamento di oltre 3mila metri quadrati (dagli attuali 28mila a più di 31mila) con il quasi raddoppio dei negozi e degli store, che passeranno da 33 a 60 di cui una decina di ristoranti, allestiti in una food court dedicata da 1.600 mq.

L'obiettivo dichiarato è raggiungere i 4 milioni di visitatori annui, circa un terzo in più rispetto ai 3 milioni di oggi. “L'operazione che ci vede coinvolti sul complesso commerciale Le Vele – spiega Carlo Maffioli, fondatore e presidente di Promos – è il risultato di un investimento importante, di 15 milioni di euro, che darà l'opportunità alla struttura di rinascere, aumentando l'indotto locale e portando a un incremento dei visitatori, locali e stranieri”.

Il restyling alle Vele di Desenzano

Il centro commerciale Le Vele è stato acquisito nel 2019 da Promos, per 50 milioni di euro insieme a un importante fondo americano. Il biennio 2022/2023 vede ora impegnata l'azienda in un completo restyling e ampliamento. Come detto il cantiere è stato avviato qualche mese fa: la riqualificazione architettonica interessa sia gli interni che gli esterni. Il restyling coinvolgerà il complesso nella sua totalità, dalle facciate agli ingressi, dagli shopfront alla pavimentazione di promenade e piazza, fino alla piantumazione di nuove aree verdi e all'eliminazione del tetto, che lo renderà finalmente “open air”.

Una food court da 1.600 mq

La prima fase si dovrebbe concludere entro il prossimo luglio, con un ampliamento di 2.500 mq che andrà ad incrementare il numero dei negozi, e introdurrà alcune novità: un'area di ricarica per veicoli elettrici, una nuova piazza con accessi pedonali e l'inserimento di una food court di 1.600 mq che ospiterà più di 10 ristoranti (la seconda fase: inaugurazione prevista per aprile 2023). La food court sarebbe già stata tutta affittata ad alcuni tra i brand più noti sul mercato: molti di questi apriranno per la prima volta in provincia di Brescia.

Il portfolio del gruppo Promos

Al gruppo Promos anche l'incarico per la gestione del parco commerciale Campogrande di Brescia, una commessa della durata di 5 anni: la storica struttura alle porte della città ospita, su 23.500 mq insegne importanti come Leroy Merlin, Ovs, Pittarosso, Centro Veneto del Mobile, McDonald's, Trony e Lidl (entrambi presenti anche alle Vele di Desenzano). La società è impegnata in restyling milionari anche al Città Sant'Angelo Outlet Village di Pescara, al Valmontone Outlet di Valmontone (Roma) e al Mondovicino Outlet Village di Mondovì, Cuneo. Nel porfolio di Promos anche lo Scalo Milano Outlet&More, il Palmanova Outlet Village in Friuli, il Valdichiana Outlet Village in Toscana, il Cilento Outlet Village in Campania, oltre ai bresciani Centro commerciale Europa di Palazzolo (dal 1998) e Franciacorta Outlet Village (dal 2002).