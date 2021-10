AAA cercasi postini in tutta la provincia di Brescia: come candidarsi

AAA postini cercasi (anche) per la provincia di Brescia: figura mitologica ma fondamentale per il funzionamento del Paese, i cui primi passi si perdono ormai nella notte dei tempi, più di un secolo e mezzo fa. Postini, anzi portalettere: Poste Italiane annuncia posizioni aperte da inserire nel proprio organico con contratto a tempo determinato.

Per potersi candidare è sufficiente collegarsi alla sezione Carriere del sito istituzionale posteitaliane.it e inserire il proprio curriculum vitae: all'interno della sezione sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. Ultimi giorni: scade il 12 ottobre prossimo.

Cosa dovranno fare i portalettere

I candidati saranno assunti entro la fine del mese, in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna di raccomandate, documenti e altro) nell'area territoriale di propria competenza. Per la cronaca, la ricerca di portalettere è attiva anche in altre zone della Lombardia, e in diverse regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emialia Romagna, Marche, Toscana e Umbria.

Poste Italiane: un colosso da 33 miliardi

Tra alti e bassi, anche le Poste sono un pezzo di storia d'Italia. Ad oggi il gruppo conta 12.700 uffici postali operativi con 125mila dipendenti, 569 miliardi di euro di attività finanziarie e 35 milioni di clienti. Quotata alla Borsa di Milano dal 2015, la società è partecipata per il 29,3% dal Ministero dell'economia e delle finanze e per il 35% dalla Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta controllata dal Mef: la quota residua si compone di investitori, istituzionali e retail. L'azienda ha chiuso il 2019 con un fatturato vicino ai 33 miliardi di euro.

Dall'aprile del 2017 la presidente è Maria Bianca Farina, e Matteo del Fante amministratore delegato e direttore generale. Poste Italiane è oggi la più grande realtà del comparto logistico in Italia, e tra i leader nel settore finanziario, assicurativo e dei servizi di pagamento. Tra le più celebri società controllate da Poste, impossibile non citare Sda Express Courier, ma anche Poste Vita (servizi assicurativi) e PostePay (pagamenti).