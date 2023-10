Gli immigrati bresciani valgono più di 2 miliardi di euro l’anno

L’immigrazione bresciana vale già più di 2 miliardi di euro l’anno: poco meno di 6,5 miliardi a Milano, oltre 15,7 miliardi in Lombardia, più di 64 miliardi in tutta la penisola. A tanto ammontano i redditi dei lavoratori stranieri nel territorio italiano: tali redditi equivalgono a 9,563 miliardi di euro di Irpef (le tasse versate) di cui 2,565 miliardi in Lombardia e 274 milioni di euro in provincia di Brescia. Il lavoro degli stranieri in Italia nel 2022 ha generato 154 miliardi di euro, l’equivalente di quasi un decimo del Pil, in rapporto superiore rispetto alla presenza di stranieri residenti (circa 5 milioni, pari all’8,6% della popolazione) e ancora di più considerando i soli occupati (2,4 milioni, il 4,1%). Numeri e approfondimenti sono stati elaborati e resi noti dalla Fondazione Leone Moressa, sulla base dei dati del ministero dell’Economia, e pubblicati nel Rapporto 2023 sull’economia dell’immigrazione, presentato giovedì al Viminale.

Il lavoro degli stranieri

La popolazione straniera residente si conferma stabile a quota 5 milioni ad inizio 2023, pari all’8,6% del totale. L’età media degli stranieri è 35,3 anni, contro i 46,9 degli italiani: il tasso di occupazione è di poco più alto rispetto a quello degli italiani (60,6% contro 60,1%) per un totale di 2,4 milioni di occupati stranieri, concentrati in particolare nei lavori manuali. L’incidenza degli stranieri è mediamente del 10,3% sui lavoratori totali, ma raggiunge il 28,9% tra il personale non qualificato: un’incidenza che si ripercuote anche sul dramma delle morti bianche, per cui un morto sul lavoro su cinque è di nazionalità estera. L’incidenza sul Pil supera il 9%, ma aumenta sensibilmente in agricoltura (15,7%) e in edilizia (14,5%).

I contribuenti immigrati sono 4,3 milioni, il 10,4% del totale: nel 2022 hanno dichiarato redditi per 64 miliardi di euro e versato 9,6 miliardi di Irpef. Vista la giovane età, rimane positivo il saldo tra gettito fiscale e contributivo, sfiora i 2 miliardi in attivo: 29,2 miliardi le entrate e 27,4 miliardi le uscite in servizi di welfare e spesa pubblica. “Gli immigrati sono prevalentemente in età lavorativa – scrive la Fondazione Leone Moressa – e hanno un basso impatto sulle principali voci di spesa pubblica come sanità e pensioni”.

Gli immigrati nel Bresciano

In provincia di Brescia sono 126.270 i contribuenti nati all’estero, pari al 13,8% del totale: come detto dichiarano redditi per 2,053 miliardi di euro e versano tasse per 274 milioni. In tutta la Lombardia sono 922.581 i contribuenti stranieri, pari al 12,6% del totale: dichiarano redditi per 15,753 miliardi e versano tasse per 2,565 miliardi. La provincia più “ricca” di contribuenti immigrati è quella di Milano: non solo in termini assoluti (quasi 354mila) ma anche in percentuale (sfiora il 15%). Seguono le province di Mantova (14,1%), Brescia (13,8%), Lodi (12,2%) e Bergamo (12,1%).

Resta ancora alto il gap di reddito tra italiani e stranieri, che – tradotto – sono più poveri. A livello nazionale il differenziale è pari a 8mila euro annui, circa 667 euro al mese. Il reddito annuo medio di un immigrato bresciano è di 16.640 euro, pari a 8.370 euro in meno rispetto al reddito medio di un lavoratore autoctono.