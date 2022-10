Cercasi gestore per il bar della piazza: l'affitto costa solo 1 euro al mese

Cercasi gestore per il bar della piazza: dopo un primo incanto andato deserto, il Comune rimette sul piatto l'affidamento dell'ex Cogess Bar di Via Nazionale a Lavenone con una base d'asta simbolica ma irrisoria, ossia 1 euro al mese. Questo sia per i costi energetici alle stelle, e che potrebbero scoraggiare gli eventuali interessati, e sia per evitare che il centro storico del piccolo paese valsabbino (circa 500 abitanti alle porte del lago d'Idro) rimanga senza servizi.

Perché il bar costa solo 1 euro

"Il centro storico di Lavenone - si legge nel disciplinare di gara - risulta ora privo di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande: l'assenza di tale esercizio è una rilevante carenza per la vita sociale di una comunità". Inoltre, continua il Comune, "il particolare periodo storico è caratterizzato da una crisi energetica che ha determinato un notevole aumento dei costi per le utenze, tali da compromettere l'equilibrio finanziario di molte attività tra cui quelle di somministrazione di alimenti e bevande".

Da qui la decisione, dopo la prima asta deserta, di riadattare il bando con un'offerta per il canone mensile (al rialzo) partendo dall'importo di 1 euro, prendendo come riferimento l'indice Pun (il Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica monoraria) di settembre 2022, e che dunque potrà essere rivalutato sulla base del detto indice. Tradotto: il canone mensile di locazione sarà inversamente proporzionale al costo dell'energia elettrica. Ma indipendente dall'andamento del Pun, il canone massimo non potrà mai oltrepassare il valore di 500 euro al mese.

Quando è stata fissata l'asta

La durata della gestione è fissata in 6 anni, decorrenti dalla stipula del contratto: la locazione potrà essere eventualmente rinnovata per altri 6 anni. Il locale in oggetto, come detto, è l'ex Cogess Bar di Via Nazionale 97/A (gestito per 8 anni dalla cooperativa Cogess, che ha dato lavoro a decine di disabili e persone in difficoltà): attrezzato con saletta bar da circa 47 metri quadrati, saletta paninoteca da 35 mq e una piccola area esterna, oltre a dispensa, bagni e locali di servizio.

Lunedì pomeriggio (31 ottobre) alle 14.30 in municipio si procederà all'aggiudicazione mediante asta pubblica: alla locazione del bar di Via Nazionale 97/A è prevista la garanzia, per l'eventuale assegnatario, del diritto di prelazione sulla gestione estiva dei locali siti in Via Nazionale 157/D, dove è presente un chiosco. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito web del Comune.