Il gelato bresciano alla conquista del mondo. Come scrive il Giornale di Brescia, presto apriranno addirittura in Cina (più precisamente a Shanghai) tre gelaterie griffate LaPecoraNera, il brand ormai storico – aperto dal 2002 – e da sempre gestito dall'imprenditore Oscar Nassa, affiancato dalla moglie Sonia e oggi anche dalla figlia Chiara. Quartier generale a Rezzato, dove venne aperta la prima gelateria a marchio, LaPecoraNera è attiva con 16 locali (di cui 5 di proprietà e altri 11 in franchising) in tutta la provincia di Brescia, dal lago di Garda alla Valtrompia alla Bassa alla città, e pure una gelateria nel Veronese.

Fatturato a 6 milioni e 55 dipendenti

Adesso il grande salto: tre aperture in Cina nei prossimi mesi, produzione in loco in un laboratorio italiano di Shanghai, progettazione Made in Brescia con lo studio di architettura Mas Concept srl di Rovato. Nel 2023 l'azienda ha fatturato oltre 6 milioni di euro, il record di sempre: 3 milioni dai locali di proprietà e altrettanti da quelli in franchising. In alta stagione sono 55 i dipendenti operativi. Sono 35 i gusti di gelato presenti nel menu, in continua evoluzione, a cui si aggiungono torte, semifreddi, granite per l'estate e più generiche “delizie”. Tra i sapori più rappresentativi c'è sicuramente Re Desiderio, il gusto di gelato ispirato al re longobardo e realizzato da Oscar Nassa in occasione di Brescia e Bergamo capitali della Cultura: gelato al mascarpone aromatizzato al latte di mandorla con armellina, variegatura all'albicocca con crumble di mandorla, pistacchio e scorze di lime.

Tanto gusto e tanti riconoscimenti. L'ultimo in ordine di tempo solo pochi giorni fa, con il 47esimo posto in graduatoria (su 8mila gelaterie di tutto il mondo) nel Gelato Festival World Ranking 2024. “Questa prestigiosa classifica, oggi alla sua tredicesima edizione – fanno sapere da LaPecoraNera – ha valutato migliaia di professionisti da tutto il mondo e oggi ci vede tra i migliori. Siamo inoltre tra i 10 gelatieri d'Italia che hanno ottenuto la nuova corona, un riconoscimento del nostro impegno e della passione per il gelato artigianale di alta qualità. Un ringraziamento speciale a tutti voi che ci avete sostenuto e avete reso possibile questo traguardo”.