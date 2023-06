Avvistata nel Bresciano la Lamborghini della Polizia di Stato

Un solo scatto, ma tanto basta, condiviso pochi giorni fa sulla pagina Facebook ufficiale della Polizia di Stato: sullo sfondo la Lamborghini in livrea azzurra della Polizia a pochi passi dal lago d’Iseo, in territorio di Pisogne. È l’omaggio al distaccamento di Polizia Stradale di Darfo Boario Terme, uno dei vari distaccamenti della Polstrada operativi nel Bresciano: oltre alla sezione di Brescia città e al comando di Darfo, ricordiamo, la Polstrada ha sede distaccata anche a Chiari, Desenzano, Iseo, Montichiari e Salò.

La Lamborghini Huracan della Polizia

La Lamborghini in questione è un modello Huracan, in dotazione alla Polizia ormai dal 2017: sono due le Lamborghini in servizio alle questure del territorio italiano (l’altra è una Gallardo). Sono diversi anni che la Polizia Stradale collabora con il Centro nazionale trapianti, che coordina e gestisce tutti i programmi nazionali di trapianto: grazie alla Lamborghini, assicura il trasporto urgente di organi e tessuti umani in condizioni di necessità.

L’utilizzo di questa supercar ha consentito a molte persone di avere salva la vita. Negli anni sono stati portati a termine oltre 200 servizi di “trasporto eccezionale”, effettuati a favore della delicata catena di donazione organi. Inoltre, con la Lamborghini, sono stati effettuati oltre 350 servizi operativi su strade e autostrade, ed è stata utilizzata in più di 1.500 incontri di educazione stradale volti a diffondere la cultura della guida sicura.