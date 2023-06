Se per i francesi il Garda è il lago più bello del mondo

Francia chiama Garda: "Il cuore turistico del lago di Garda è Sirmione, ma nella punta della penisola si può pensare di essere ai Caraibi". Così il Comune di Sirmione celebra il servizio (da quasi 5 minuti) andato in onda il 12 giugno al tg delle 13 di France 2, tra i canali di punta della televisione pubblica francese. "France 2, il principale canale televisivo pubblico francese - scrive ancora il Comune - ha mandato in onda un lungo servizio dal titolo Il lago più bello del mondo: e se lo dicono i francesi.. Buona parte del servizio è dedicato a Sirmione, ma tutto il lago è ben raccontato".

Il tour della tv francese comincia appunto da Sirmione, dal castello e dal centro storico, dalla spiaggia Giamaica e da una veduta aerea delle Grotte di Catullo. "Sembra di essere alle Maldive", racconta una giovane turista intervista in spiaggia. Poi tutti a bordo, in barca, con Chiara Bertoldi, guida turistica di Sirmione da più di 20 anni, per vedere da vicino la Rocca Scaligera e le Grotte (e i resti della villa romana più grande del Nord Italia).

La pesca del coregone

Al calar della sera, il tour si sposta vesto nord: le telecamere incontrano Marco Dominici, pescatore professionista, mentre sta recuperando le sue reti. "È un lavoro molto duro, ma che dà anche grandi soddisfazioni", racconta Dominici proprio mentre sta raccogliendo i primi coregoni pescati. È al coregone, pesce e piatto tipico del lago, che viene dedicato il finale del servizio: al porto di Gargnano il coregone appena pescato viene venduto allo chef Filippo Morandi del ristorante Aeolus. Insieme a olive, pomodori e capperi, nasce un piatto che "in un solo boccone racconta tutto il sapore del lago di Garda".

L'ultima parola, come da prassi, spetta ai francesi: "Il lago di Garda è un piccolo paradiso che non ha nulla da invidiare alle bellezze del Sud Italia". E se lo dicono i francesi..

Il servizio di France 2