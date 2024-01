Le piadine bresciane più famose d'Italia vendute per 600 milioni di euro

Quartier generale a Montirone ma slancio ormai italiano, anzi sempre più internazionale: CVC Capital Partners Fund, maxi-fondo di investimenti con 29 sedi nel mondo e 177 miliardi di asset under management, ha annunciato l’acquisizione (al 100%) del marchio La Piadineria, già dal 2018 nelle mani di Permira, noto brand del settore global private equity. Cifre da capogiro: un affare che complessivamente vale 600 milioni di euro, e che dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2024.

I numeri de La Piadineria

Il dado è tratto. La Piadineria è tra i leader di mercato in Italia nel settore del fast-food o quick-service restaurant, con più do 400 punti vendita aperti nei centri città, centri commerciali, retail park e travel hub in tutto il Paese. Ad oggi La Piadineria – manco a dirlo: specializzata nella vendita di piadine e affini – è la seconda catena di ristoranti in Italia, con un gruppo di oltre 2.500 collaboratori e più di 70mila clienti serviti ogni giorno. Come detto acquisita dal fondo Permira nel 2018, in 5 anni il marchio ha triplicato fatturato e ebitda (margine operativo lordo), più che decuplicando il numero dei propri occupati, da circa 160 a oltre 2.500.

Obiettivo 1.000 ristoranti

“Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto con Permira – spiega Andrea Valota, da circa 3 anni ceo del gruppo La Piadineria – e li ringraziamo per il supporto e l’aiuto di questi ultimi anni. Siamo molto contenti dell’accordo con CVC, convinti che in pochi anni il nostro gruppo possa cogliere al meglio le nuove opportunità che il mercato ci offre. Il nostro obiettivo è consolidare la leadership de La Piadineria in Italia e accelerare la nostra espansione all’estero”. L’obiettivo è raggiungere il migliaio di ristoranti aperti entro il 2032.

Dal punto di vista tecnico, nella transazione il fondo CVC è stato assistito da Lazard, Jefferies, PedersoliGattai, Bain&Co, OC&C, Alvarez&Marsal, New Deal Advisor, Facchini Rossi Michelutti: il fondo Permira, invece, è stato assistito da Rotschild&Co, Mediobanca, Legance, BCG, E&Y, Simon-Kucher, Maisto&Associati.