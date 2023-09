Quando lo street food diventa gourmet: apre il primo locale La Pagnottella

Quando lo street food diventa gourmet: primo locale bresciano (e lombardo) per La Pagnottella Gourmet, brand romano che nella Capitale è già un cult, con cinque punti vendita operativi. Ha aperto i battenti al civico 18 di Via Cesare Lombroso, ultimo tratto di Via Crocifissa di Rosa: “Un momento importante nella storia del marchio”, fanno sapere da La Pagnottella Gourmet, nome nato e sviluppatosi come franchising, come detto, a Roma.

I mitici panini gourmet

Evoluzione del bistrot e delle paninerie, La Pagnottella Gourmet si caratterizza per la vasta selezione di panini, insalate ed estratti di frutta fresca, il tutto realizzato in modalità espressa. Al di là di ambiente e arredi – che fondono stili diversi e varie tonalità, il vero “must” di questi locali è la qualità del pane: croccante e soffice allo stesso tempo, serve come base per oltre 50 ricette diverse di panini. Solo per citarne alcuni: il “Pagnottella” con culatta, pomodoro, riduzione di balsamico e grana padano, il “Cefalù” con pesce spada affumicato, pachino, mozzarella, olive e origano, oppure lo “Spaccanapoli” con friarielli, mozzarella e pomodori secchi.

La consegna a domicilio

Diverse le basi disponibili anche per le insalate: farro, riso, cous cous, riso venere. Il tutto per permettere un'alta personalizzazione dell'ordine. “La Pagnottella Gourmet – continua l'azienda in una nota – s'impegna ad offrire una vera esperienza culinaria: il laboratorio a vista permette ai clienti di assistere in diretta alla preparazione di panini, insalate ed estratti di frutta”. Attivo anche il servizio delivery supportato da Deliveroo, My Menu e Just Eat, con consegna a domicilio per tutta la città di Brescia. Mancano solo gli orari: aperto dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 15.