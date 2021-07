Piscina a sfioro e ristorante gourmet: è la nuova luxury pool del lago di Garda

La Casa degli Spiriti, celebre ristorante di Castion di Costermano affacciato sul lago di Garda, ha appena compiuto 25 anni: per celebrare il suo primo quarto di secolo di attività rilancia con un nuovo servizio per gli ospiti in arrivo, ovvero una piscina privata a sfioro con vista mozzafiato, da Sirmione al golfo di Salò, fino a Limone e alle Alpi. La nuova “luxury private pool” si trova in un'oasi immersa nel bosco, che avvolge il ristorante con una finestra naturale ai piedi del Monte Baldo.

La nuova "luxury private pool"

Gli esperti lo chiamano “gourmet escape”: l'intera piscina può essere affittata per tutta la giornata (in esclusiva) per gruppi di amici, con parco dedicato e la possibilità di prenotare un servizio di lunch personalizzato e showcooking dello chef Federico Chignola. Per carpirci: dalle 10 alle 18 piscina e giardino privato con lettini prendisole, teli bagno e dehor allestito e menu pool bar a partire da 300 euro (+50 euro a persone) nei giorni feriali, e 600 euro (+50 a persone) nel weekend, fino a un massimo di 8/10 persone.

Il ristorante La Casa degli Spiriti

La Casa degli Spiriti è già un cult anche per gli amanti della ristorazione gourmet. I piatti sono firmati dallo chef (e proprietario) Federico Chignola che, racconta, lavora a una cucina “di facile comprensione, con grande ricerca e rispetto delle materie prime”, ma allo stesso tempo innovativa. Non solo: “Dopo il lungo lockdown – spiega – ho voluto puntare sulla famiglia, perché la Casa degli Spiriti e prima di tutto espressione delle nostre quattro anime, che ormai da 25 anni abitano questa casa”. La “casa”, tra l'altro, è l'arcinota Terrazza del Garda: un'antica residenza risalente agli ultimi anni dell'Ottocento.

Pillole di menu

Il ristorante propone una carta dei vini da oltre 1.500 etichette, e speciali menu degustazione: “Dal Garda al Baldo”, i piatti tradizionali del lago in 9 portate da 120 euro; oppure “Sogno Mediterraneo”, un meno di 10 portate (a tutto pesce) da 140 euro a persona. Impossibile non citare alcuni piatti cult, come lo sgombro alla puttanesca, bufala e olive taggiasche, il risotto mantecato con burro aromatizzato al lime e rosmarino, anguilla laccata al Teriyaki e succo di crostacei, e ancora il tagliolino con spuma cacio e pepe, gamberi rossi e riduzione di Valpolicella.

Le altre proposte

Oltre alla Casa degli Spiriti, la “Terrazza” propone anche un omonimo bistrot (La Terrazza) con una proposta di piatti tipici e menu di degustazione (di terra e di mare) a 70 euro; il wine bar Lo Skyline, perfetto per un romantico aperitivo al tramonto; la Cigar Room, un angolo dedicato agli amanti dei sigari e dei distillati; il ristorante La Veranda, dove si cena con uno sguardo verso l'infinito orizzonte lacustre.