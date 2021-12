Save the date: apre sul lago di Garda il primo ristorante KFC

Save the date, finalmente è ufficiale: aprirà lunedì 6 dicembre il nuovo ristorante Kfc (Kentucky Fried Chicken) del Leone Shopping Center di Lonato, il primo in provincia di Brescia dopo la chiusura, ormai qualche tempo fa, del fast food che era stato allestito al Freccia Rossa di Brescia. E' la decima apertura dello storico brand in Lombardia, che porta in dote 27 nuovi posti di lavoro (più di un migliaio gli occupati Kfc in tutta Italia).

Il ristorante sarà gestito in franchising dalla Teamfood srl, società che fa parte di un gruppo consolidato della ristorazione, già presente sul lago di Garda con tre attività nel settore, a cui ora si aggiunge la quarta (appunto, il ristorante Kfc).

Orari di apertura e servizi delivery

Il ristorante e la corsia drive saranno aperti dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 11.30 alle 22.30, venerdì e sabato fino a mezzanotte. “La versatilità dei servizi nei ristoranti Kfc – si legge in una nota – risponde alle esigenze di clienti sempre più abituati a una dimensione multichannel”: si potrà ordinare attraverso i chioschi presenti in sala, massima comodità, oppure utilizzare il servizio di “clicca e ritira” attraverso la app di Kfc Italia, infine usufruire del servizio di delivery con Deliveroo e Glovo.

“La posizione del nuovo ristorante – continua la nota di Kfc – è strategica, in una delle zone più vivaci del Garda grazie alla presenza della Multisala King e di centri di attrazione quali il Garda Kart, il poligono di tiro Beretta e i parchi tematici e acquatici, oltre ovviamente a essere una meta turistica per i borghi storici, lo stesso lago di Garda, i lidi tanto amati anche dai giovani”.

