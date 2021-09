Un nuovo Kfc apre nel Bresciano: al via la campagna di assunzioni per 27 posti di lavoro

Il conto alla rovescia è scattato da un po', per l'annunciata apertura del nuovo Kfc (Kentucky Fried Chicken) di Lonato del Garda, nella nuova area commerciale (esterna, dove già c'è il Decathlon) del centro commerciale Il Leone: ma in questi giorni il noto marchio di ristorazione, per via della Teamfood srl (che lo gestirà in franchising), ha lanciato una campagna di recruiting per 27 posizioni lavorative aperte da inserire del team del nuovo ristorante. L'inaugurazione, ricordiamo, è prevista per il prossimo autunno.

Nel dettaglio, le posizioni aperte sono quelle di Team Member, addetti alla cucina e alla cassa, e di Team Leader. Ai candidati vengono richiesti, oltre ai requisiti specifici per ciascuna posizione, anche “energia, entusiasmo e disponibilità a intraprendere un percorso di crescita personale e professionale in un'azienda attenta alle persone, inclusiva e convinta che le diversità e le specificità degli individui (e la loro integrazione) siano un valore”.

Le offerte di lavoro a Lonato

Sono 25 i Team Member ricercati: 10 persone per la preparazione di panini e contorni, 7 persone per l'attività alla cassa, 8 cuochi per la lavorazione del pollo. Per ciascun posto di lavoro, come detto, sono richiesti requisiti specifici consultabili nella sezione “Lavora con noi” nel portale di Kfc Italia: tra questi capacità di lavorare in gruppo, problem solving, autonomia organizzativa, flessibilità, dinamicità e attenzione, passione per il ruolo e professionalità, rispetto delle procedure di preparazione e pulizia.

Per il nuovo Kfc di Lonato si cercano anche due Team Leader, per cui sono richiesti almeno un anno di esperienza (nel medesimo ruolo) nel settore food e ottime doti e autonomia organizzative, capacità di lavorare in team, di gestire e risolvere problemi, flessibilità e professionalità, oltre all'immancabile “passione per il ruolo”.

E il salario? A tutti verrà offerto un contratto di riferimento dal Ccnl Turismo Pubblici Esercizi, in un contesto, si legge, che sarà “dinamico, giovane e informale”, a cui si affiancheranno “percorsi formativi e possibilità di crescita all'interno dell'azienda”. La Teamfood srl fa parte di un gruppo consolidato nel settore della ristorazione, ed è già presente sul lago di Garda con tre attività di ristorazione (a cui si aggiungerà presto l'attività in franchising di Kfc Italia).

La storia (e i numeri) del marchio Kfc

Il marchio Kfc fa parte del gruppo Yum Brands, azienda leader nel mondo nel settore dei ristoranti che servono pollo fritto: tutto è cominciato dall'idea del colonnello Harland Sanders, il fondatore nonché inventore dell'Original Recipe, la ricetta che ancora oggi contiene “un inimitabile mix segreto di erbe e spezie”. In tutto il mondo sono attivi più di 24mila ristoranti, in 145 Paesi: il gruppo Yum Brands comprende anche i marchi Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill, per un totale di oltre 50mila ristoranti in 150 Paesi (il che fa del gruppo una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo). Il pollo Kfc è sbarcato in Italia nel 2014: ad oggi si contano 49 ristoranti in 13 regioni.