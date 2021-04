Lago di Garda: aprirà al Leone di Lonato il nuovo ristorante Kfc

Aprirà i battenti in autunno il nuovo Kfc del Leone di Lonato: nel 2020 il marchio in Italia ha fatturato 45 milioni di euro

Non c'è solo il maxi-store Decathlon (già inaugurato) nel futuro del centro commerciale Il Leone di Lonato: entro il prossimo autunno, infatti, nella nuova area esterna allestita di fronte allo shopping mall, troverà posto un nuovo Kfc, il Kentucky Fried Chicken che torna in provincia di Brescia dopo la chiusura del ristorante al Freccia Rossa, oltre che a un polo dell'arredo e del design realizzato in circa 5mila metri quadrati di spazi.

Non solo: da pochi giorni, nell'area interna, ha riaperto (al piano terra) anche il brand Euronics, dopo alcune settimane di chiusura. Questo a causa del fallimento del Gruppo Galimberti: la nuova riapertura segue il subentro da parte di Nova Spa. Altra apertura al piano terra, Rom'antica: si tratta di un nuovo format dedicato alla pizza in teglia, o meglio alla vera pizza artigianale romana.

Il mitico pollo fritto torna in provincia di Brescia

Tornando al Kfc, appassionati e non hanno già drizzato le orecchie. Un format che non ha bisogno di presentazioni: tutti conoscono il celebre “colonnello”, il fondatore Harland Sanders che è da sempre presente nel marchio. E soprattutto i suoi celebri cestini di pollo fritto, in gergo i “buckets”. Il nuovo ristorante di Lonato sarà il sedicesimo in Lombardia, il primo in provincia di Brescia dopo la chiusura dello store al centro commerciale Freccia Rossa di Brescia (tra l'altro, era stato il primo ad aprire nella nostra regione).

Il marchio Kfc in Italia: nel 2020 un fatturato di 45 milioni

In Italia Kfc è presente dal 2014: ad oggi conta una cinquantina di ristoranti in una dozzina di regioni, con oltre un migliaio di dipendenti e un fatturato (nel 2020) di 45 milioni di euro, dopo aver servito 7 milioni e mezzo di clienti. Il marchio Kfc, fondato 75 anni fa, è presente nel mondo in 145 Paesi, con 145mila ristoranti: fa parte del gruppo Yum! Brands, che controlla altri celebri marchi come Pizza Hut e Taco Bell, solo per citarne un paio.

Troverà posto nello stabile attualmente in costruzione di fianco al Decathlon da oltre 2.500 metri quadrati inaugurato solo un paio di settimane fa. La progettazione di entrambi gli immobili è affidata allo studio dell'architetto Visconti di Desenzano del Garda. Così come per il polo dell'arredamento, anche Kfc dovrebbe aprire i battenti entro il prossimo autunno.