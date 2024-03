Save the date, anche se quella ufficiale non c'è ancora: nei giorni dell'apertura del nuovo ristorante Kentucky Fried Chicken di Desenzano del Garda, al centro commerciale Le Vele, è scattato il countdown per la prossima inaugurazione di uno store a marchio Kfc anche in centro a Brescia. Più precisamente in Piazza Vittoria. Il nuovo ristorante, fa sapere l'azienda, sarà gestito dal franchisee Original Bucket, disposto su due piani in un palazzo storico affacciato sulla piazza, per un totale di 300 metri quadrati di superficie e 50 posti a sedere. Sarà aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 22.30 e impiegherà 30 nuovi dipendenti: ci sono ancora delle posizioni aperte, info sulla pagina dedicata del portale web di Kfc.

La proposta gastronomica di Kfc

Marchio di fabbrica del Kfc è ovviamente il pollo fritto proposto oltre 70 anni fa dal Colonnello Sanders (che capeggia ancora sul logo della multinazionale), realizzato ancora oggi – così dicono – con la sua ricetta originale. Tra le proposte da menu impossibile non citare le Hot Wings (alette di pollo fritto piccanti) o i Tender, filetti di pollo in versione originale o crispy, oltre ovviamente al mitico Chicken on the Bone, il pollo con l'osso. E poi panini, salse a volontà, insalate, dolci e gelati, bibite con la formula “free refill”, il servizio alla spina che permette di riempire il bicchiere tutte le volte che si vuole.

Kfc a Brescia, in Italia e nel mondo

Presente in Italia da circa 10 anni, il Kfc di Desenzano è il ristorante numero 84 aperto in tutta la penisola, in 15 regioni: la società fa parte del gruppo Yum! Brands inc, azienda leader mondiale nel settore dei ristoranti che servono pollo fritto, con 30mila store in 145 Paesi al mondo. Il gruppo comprende anche i marchi Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill, per un totale di più di 53mila ristoranti in 155 Paesi: Yum! Brands si conferma una delle più grandi aziende della ristorazione sul pianeta.