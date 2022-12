"Sono brutta, ma non conta: il mio cuore e la mia anima sono puliti"

"Ciao, sono io: Jolanda, la figlia brutta". Comincia così il video pubblicato su TikTok da Jolanda Renga, 18 anni, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini: finita in questi giorni alla ribalta delle cronache per la sua delicata risposta agli hater da tastiera che l'hanno criticata, per non dire insultata, per il suo aspetto fisico. "Sei brutta è una cosa che mi dico da quando sono piccola: quando mi vedo allo specchio, quando mi guardo nelle foto", dice ancora Jolanda Renga.

La "lezione" di Jolanda Renga

"In realtà - continua la ragazza - mi sono imbattuta in quel video (quello degli insulti, ndr) per caso, ma devo dire che all'inizio ci sono rimasta molto male. Così ho deciso di chiedermi scusa, perché ho dato tanta importanza alle parole di quelle persone. Il mio sogno, per fortuna, non è essere bella, non voglio essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio più grande nella vita è fare delle cose che contano, cose importanti: mi piacerebbe ad esempio provare a migliorare un po' il mondo".

La sua è una sorta di "lezione" agli odiatori (frustrati) che si scatenano sui social: "Sono felice e orgogliosa di me stessa, ogni giorno nel mio piccolo cerco di fare qualcosa, di dare il massimo. Ho sempre pensato che nella vita le cose più importanti sono quelle che non si vedono, per questo tengo molto più alla mia anima che alla mia faccia. L'aspetto non resterà per sempre, invece il mio cuore e la mia anima saranno quelli per tutta la vita: preferisco che siano loro a essere belli e puliti".

Le parole di Ambra e Renga

Dopo il video, sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno per Jolanda Renga. Anche da parte dei genitori. "Tu il mondo lo hai già migliorato, semplicemente decidendo di esserci - scrive Ambra Angiolini - E' da quando sei nata che cerco di essere brutta come te. Follemente tua". Così invece papà Francesco Renga: "Ogni giorno che ti guardo vivere, ogni cosa che dici, ogni gesto che fai: tutto della tua vita mi restituisce il senso dell'esistenza".