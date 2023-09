Talento di famiglia: Jolanda Renga debutta con il suo primo romanzo

Buon sangue non mente, talento di famiglia: Jolanda Renga – figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini – debutta con il suo primo romanzo. “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia” è il titolo del libro pubblicato da ElectaYoung e che vedrà la sua prima uscita ufficiale già giovedì 28 settembre, con una presentazione pubblica in scena a La Feltrinelli Red di Piazza Gae Aulenti di Milano. Nel testo, Joalanda affronta il tema dell'educazione sentimentale attraverso Giaele, la sua protagonista, che inizia la scalata del suo cuore sperando di arrivare in cima per imparare ad amare se stessa, prima di chiunque altro.

Il primo libro di Jolanda Renga

Questo un estratto: “Allora mi sdraiavo, chiudevo gli occhi e cercavo di immaginare la sensazione del mondo che si richiudeva sopra di me, mentre stavo immobile e aspettavo che finisse, per scoprire com'era fatto l'interno, per scoprire se almeno lì mi sarei potuta prendere una pausa dal rumore, dal silenzio e da me. Ora capivo il senso di quei puntini di sospensione: Ti amo ma.. vorrei che fossi diversa, Vorrei che fossi più facile. Perché erano le cose facili quelle che preferiva, non era mai stato bravo con le sfide. E io piangevo, m'incazzavo da morire, urlavo, lo odiavo e mi odiavo, perché lo amavo comunque”.

Immancabile l'annuncio via social: il libro sarà disponibile dal 26 settembre ma è già possibile il pre-order su Amazon. La copertina è stata disegnata da LaBigotta, nome d'arte della tattoo artist Anna Neudecker: “La mia preferita – scrive Jolanda Renga con riferimento all'artista – e magari di ricorda qualcosa”, forse un tatuaggio, chissà.

"È da sempre il mio sogno più grande"

“Qualcosa nel modo che hai di esistere: amore immenso, vola”, scrive Ambra a corredo dell'annuncio del nuovo libro. Più ermetico papà Francesco: “Amore mio!”, con punto esclamativo ed emoticon a forma di cuore. “Non mi sembra vero – racconta Jolanda, per gli amici Danda –: scrivere un libro è da sempre il mio sogno più grande, e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole. Posso solo ringraziare i miei amici per il loro sostegno, la mia famiglia che mi è stata accanto dal primo momento, tutti coloro che mi hanno aiutata e seguita in questo percorso. E grazie a chi avrà voglia di scoprire questa storia, pagina dopo pagina”.