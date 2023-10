"Mamma mi ha mandato un messaggio in cui non smetteva più di piangere"

“Era un po’ quello che speravo: trovare un modo diverso di parlare con mamma e papà, e in generale un po’ con tutti. È stata una sfida vinta, una soddisfazione grandissima”. Così Jolanda Renga nel salotto di Verissimo, il tabloid televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, moglie di Piersilvio Berlusconi. Una dozzina di minuti di full immersione nella vita e nei sogni della giovanissima Jolanda, appena 19enne, la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini che ha da poco pubblicato il suo primo romanzo, “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”.

L’orgoglio di mamma e papà

Piaciuto tantissimo anche a mamma e papà. “Sono rimasta sorpresa quando papà ha letto il libro – ammette Jolanda Renga – perché mi ha scritto dei messaggi molto belli: allora ho capito che gli era piaciuto davvero, e che era fiero di me”. Con mamma Ambra: “Mi ha mandato un messaggio audio lunghissimo dove piangeva ed era emozionatissima: sentire il modo in cui si era emozionata per le cose che ho scritto è stato speciale, uno dei momenti più belli per me”.

La protagonista del libro

Il libro parla di amore e di gioventù, la protagonista si chiama Giaele: “Fisicamente Giale esiste, è una ragazza che conosco e ha cui ho rubato il nome – sorride ancora Jolanda – perché cercavo un nome originale per la mia protagonista, qualcosa che non si era quasi mai sentito. Come personaggio in sé, invece, Giaele un po’ mi assomiglia: anche se spero che tante altre persone si possano rivedere in lei. In fondo è questo il suo modo di esistere, quando qualcuno vede qualcosa di sé, dentro di lei”.