Jolanda Renga e il giovane amore: la vacanza è un inno alla gioia

Il viaggio in auto, il concerto dei Coldplay (e un romanticissimo bacio), un tuffo in piscina tra mille risate: è la cronaca Instagram della vacanza di Jolanda Renga - figlia di Francesco e Ambra - e del fidanzato Filippo Carrante, con cui condivide la vita ormai da diversi mesi. "Giallo, aggiusta tutto", scrive spensierata Jolanda su Instagram: "Tu aggiusti tutto", le risponde il fidanzato in un amabile scambio di battute social.

Classe 2004, Jolanda Renga ha compiuto 19 anni a gennaio: è la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini. Su Instagram conta più di 181mila follower, insomma una discreta dose di sostenitori: "Ambra e Francesco hanno cresciuto una figlia fantastica", commenta una fan. Come detto, è ormai da diversi mesi che frequenta Filippo, per gli amici (e sui social) semplicemente Pippo. Una love story che appassiona gli amanti del gossip soprattutto per la sua semplicità, per gli infiniti sorrisi.

Chi è il fidanzato di Jolanda Renga

Va da sé che la figlia Jolanda sia spesso protagonista dei post di mamma e papà. Nel weekend di Pasqua Ambra e figlia erano state avvistate insieme per una breve vacanza: un pranzo pasquale (in famiglia) con il nuovo compagno dell'attrice, Andrea Bosca, accompagnati da Jolanda e dal fidanzatino Filippo. E ancora, nel febbraio scorso, una bella sorpresa: Jolanda e Filippo agghindati come Renga e Ambra per partecipare alla sfilata del carnevale di Venezia.

Originario di Como, classe 1999 e 24 anni già compiuti, Filippo Carrante si è appena laureato: tra le sue grandi passioni c'è ovviamente il calcio, anche per la prossima stagione - come annunciato pochi giorni fa dalla società stessa - indosserà la casacca della prima squadra del G.S. Cavallasca.