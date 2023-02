"Come ci vestiamo? Da te e papà": c'è una sorpresa per Ambra e Renga

Carnevale 2023 a Venezia: "Da cosa vi vestite, chiedo incuriosita. Da te papà, mi risponde lei". E' la testimonianza Instagram di Ambra Angolini, che ha voluto celebrare così l'insolito (e inedito) travestimento della figlia Jolanda Renga (19 anni) e del fidanzato Filippo Carrante: "Però nessuno ci ha scambiato per quelli originali", ha sorriso Jolanda.

Le immagini sui social

Avvistati dunque per le vie della città del carnevale per antonomasia: lei vestita in stile Ambra dei tempi di "Non è la Rai" (e del suo celebre tormentone "Ti appartengo"), lui vestito in stile Francesco Renga nei primi anni Duemila, con tanto di parrucca e folti ricci a volontà. Putiferio (in senso buono) sui social.

Le immagini, inevitabilmente, sono diventate subito virali, (ri)condivise a destra e a manca. Tra i (tanti) commenti, anche qualche vip: come Tiziano Ferro e Vittoria Puccini, solo per citarne un paio, che per la cronaca hanno definito entrambi "geni" i fidanzatini Jolanda e Filippo.

Jolanda Renga

Un altro "colpo" per la piccola grande Jolanda, che è già star dei social - 180mila i suoi follower su Instagram - ed era già finita alla ribalte delle cronache, virtuali e non solo, per via degli attacchi alla sua persona (anzi, alla sua bellezza) a cui la giovane aveva risposto a tono. Il suo impegno contro bullismo e cyberbullismo prosegue come "Peer Ambassador" (per non dire testimonial) di Fare x Bene Onlus, associazione che lotta contro la violenza di genere e cyberbullismo, aiuta le vittime di abusi e organizza percorsi di educazione, prevenzione e contrasto nelle scuole.