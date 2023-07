Jolanda Renga, l'estate in barca e il suo giovane amore

Jolanda e Filippo ancora in vacanza insieme: le foto stanno già facendo il giro del web. Le ha pubblicate Filippo Carrante sul suo profilo Instagram: a poco più di un mese dall'ultima trasferta, Jolanda Renga - figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga - e il fidanzato si sono concessi un'altra vacanza, immersi nel blu di un mare splendente. Prima un tuffo abbracciati, poi un romantico relax sulla prua di uno yacht, gli occhi verso il cielo, le loro mani che si stringono. "Bellissimissimo", scrive Jolanda a Filippo.

Jolanda Renga e Filippo Carrante

Classe 2004, Jolanda Renga ha compiuto 19 anni a gennaio: figlia di Francesco e Ambra, è spesso protagonista dei post social anche dei genitori. Su Instagram conta ormai più di 181mila follower, insomma una discreta platea di sostenitori: ma non si definisce influencer, tutt'altro. Da diversi mesi frequenta Filippo Carrante, per gli amici (e sui social) semplicemente Pippo. Originario di Como, classe 1999 e 24 anni già compiuti, Filippo si è appena laureato: tra le sue grandi passioni c'è ovviamente il calcio, e anche per la prossima stagione indosserà la casacca della prima squadra del G.S. Cavallasca.

Nel frattempo Jolanda non si ferma mai: una story su Instagram, pubblicata dall'amica Gaia, inquadra un aereo in partenza, destinazione Barcellona. Tanto calda quanto spensierata, sarà davvero un'estate memorabile: beata gioventù.