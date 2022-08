E' bresciano il più grande Johnny Rockets d'Italia: 500 mq e 226 posti a sedere

E' griffato bresciano - brand importato in Italia dalla famiglia Groppetti di Brescia - il nuovo ristorante Johnny Rockets aperto poco meno di un mese fa al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, in provincia di Milano. E' il settimo ristorante Johnny Rockets in Italia - dopo Roncadelle, Lonato, Arese, Curno e due a Roma - e di fatto è il più grande di tutti: 226 posti a sedere di cui 94 interni, per una superficie complessiva di 460 mq, 280 mq all'interno e 180 mq di dehor esterno coperto.

Marchio americano (ma che parla bresciano)

Il celebre marchio americano è sbarcato in Italia nell'ottobre di sei anni fa, da un'idea della famiglia Groppetti (in particolare l'imprenditore Giangiacomo Groppetti e lo zio Bruno Saiani) che decise di acquistare il brand, in esclusiva nazionale. Il primo ristorante Johnny Rockets in provincia di Brescia, aperto al centro commerciale Elnòs Shopping (Ikea) di Roncadelle, è stato in realtà anche il primo in Italia e in Europa.

Nei tre anni successivi sono stati aperti altri 5 ristoranti, fino all'ultimo grande opening di Milano. "L'intuizione ha colto nel segno: l'Italia ama Johnny Rockets e gli regala successo con l'apertura di store in tutta Italia", si legge in una nota dell'azienda.

I numeri (e la storia) di Johnny Rockets

La storia di Johnny Rockets comincia nella seconda metà degli anni Ottanta: il primo "diner" apre i battenti il 6 giugno 1986 sull'iconica Melrose Avenue, nel cuore di Los Angeles. Uno stile che piacque, eccome: in un solo decennio aprono ben 100 Johnny Rockets negli States, nei 10 anni successivi l'espansione continua fino ad arrivare al 2008, quando il marchio si diffonde anche nel resto del mondo.

Ad oggi si contano più di 350 ristoranti attivi, in ogni dove: dal Messico agli Emirati Arabi, dalle Filippine a Cipro, e ancora Australia, Corea del Sud, Kuwait, Brasile, Canada, Norvegia, Polonia e Spagna (oltre ovviamente all'Italia). Ogni anno vengono serviti più di 17 milioni di hamburger, 8 milioni di shakes e 4mila tonnellate di patatine fritte. Il brand fa parte del gruppo Fat Brands, che controlla 17 marchi di ristoranti e conta più di 2.300 punti vendita nel mondo.