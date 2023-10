Metti una sera a cena con Joe Bastianich: il celebre chef sarà al Carmine

Welcome back, Joe Bastianich: il celebre chef (anche televisivo, a lungo volto di Masterchef Italia) giovedì 5 ottobre sarà a Brescia per presentare la sua pluripremiata linea di vini. L’appuntamento è in cartellone a partire dalle 19 all’Artemis Persian Tapas di Brescia, il locale cittadino specializzato in cucina persiana e di cui lo stesso Bastianich è cofondatore. Lo chef e imprenditore di origini americane si diletterà con i clienti fino alle 21.30 circa: per l’occasione saranno presentate ben quattro etichette della sua cantina, ovvero Vespa Bianco 2019 (già più volte consacrato con i Tre Bicchieri del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento della celebre guida), Vespa Rosso 2016, Plus 2019 e Aragone 2015.

I vini saranno abbinati a tre tapas persiane: crema di melanzane e pomodori grigliati; filetto di pollo marinato e pasta filo con mandorle; pistacchi, cannella, cardamomo e acqua di rose. I partecipanti potranno così (de)gustare i vini e le tapas in compagnia di Bastianich, che racconterà la storia della sua cantina e le caratteristiche dei vini in degustazione. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 353 3954680.

La (bella) storia di Artemis

Comunque vada, una bella storia da raccontare: Artemis è il primo tapas bar gourmet di cucina persiana in Italia, aperto dalla scorsa primavera nel cuore della città, al Carmine. Un progetto sposato da Joe Bastianich e che vede alla guida della cucina Mashoufy Rezvan, detta Rosy, mamma cuoca e infermiera arrivata in Italia 40 anni fa, ai tempi della Rivoluzione iraniana. Il locale è gestito dai figli di Rosy, Dario e Marco Brignoli: “Siamo felici di poter offrire ai bresciani una grande offerta etnica”, dichiara mamma Rosy.

Il tapas bar conta 20 posti interni e 30 esterni: è aperto tutte le sere a partire dalle 18, anche a pranzo nei fine settimana. Il nome del locale, Artemis, è ispirato alla leggendaria condottiera Artemisia, unica donna della flotta di Serse a combattere nelle guerre persiane contro i greci. “Sono entusiasta di questo nuovo progetto”, aveva detto a suo tempo Joe Bastianich.