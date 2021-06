Apre nuovo negozio: i clienti più fortunati potranno vincere 12 paia di scarpe

Ha aperto i battenti al centro commerciale Le Porte Franche di Erbusco il nuovo store Jd Sports, multinazionale britannica e tra i principali player europei nell'ambito della moda sportiva. Il marchio, ricordiamo, è nato nel 1981 a Bury, cittadina a 12 chilometri da Manchester, ed è presente in Italia dal 2015, l'anno della prima apertura (avvenuta a Roma). L'espansione di Jd Sports lungo lo stivale proseguirà per tutto il 2021, durante il quale sono previste altre due inaugurazioni di nuovi store, che andranno così ad aggiungersi ai 39 punti vendita già operativi sul territorio nazionale.

Gift card e scarpe in regalo

Dal centro commerciale Le Porte Franche fanno sapere, superata l'inaugurazione, che sabato 26 giugno sarà il giorno della grande festa di apertura. Ogni acquirente, spiegano da Jd Sports, sarà omaggiato di gadget come portachiavi e igienizzanti, con due attività speciali rivolte ai consumatori:

Giveaway online: tramite un Qr Code presente sugli schermi del negozio, i clienti potranno registrarsi e partecipare al concorso “Vinci 12 paia di scarpe”;

Gift Card Competition: verranno messe in palio quattro gift card del valore di 50 euro ognuna. Gli influencer del team Jd, attraverso le loro Instagram stories, comunicheranno una parola chiave: il primo consumatore che entrerà in negozio rivelando la parola segreta vincerà, appunto, la gift card in questione.

Il gruppo Jd Sports

Il gruppo Jd Sports, come detto, celebra nel 2021 i suoi primi 40 anni di attività. Ad oggi (dati aggiornati al 2020) conta quasi 35mila dipendenti e negozi in tutto il mondo, dal Regno Unito all'Europa, e poi Asia, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda: il fatturato è di oltre 7 miliardi di euro. “Siamo orgogliosi del percorso che Jd Sports sta portando avanti in Italia – spiega il Marketing executive Pietro Comincini – Questa nuova aperture alle Porte Franche segna un ulteriore passo in avanti, uno step ricco di entusiasmo e passione. Puntiamo a diventare, in breve tempo, il punto di riferimento per tutti gli appassionati di street style di Brescia e dintorni”.