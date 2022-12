Marcell Jacobs aprirà una scuola di atletica sul lago di Garda

Marcell Jacobs aprirà la sua prima scuola di atletica (e non solo) sul lago di Garda: la nuova Jacobs Sport Academy avrà sede a Desenzano, la città che l'ha visto crescere umanamente e sportivamente. Fondata dal campione olimpico, europeo e mondiale (indoor) insieme alla madre (e manager) Viviana Masini, la nuova Academy scenderà letteralmente in pista la prossima primavera, per organizzare - insieme al Club 10+7 e al suo presidente Gianni Lombardi, tra l'altro storico coach di Jacobs - la 36esima edizione del Multistars, che torna a Desenzano a oltre 10 anni dall'ultima volta (era il 2012).

Le date da segnare in rosso sono quelle di sabato 29 e domenica 30 aprile 2023 quando associazioni, istituzioni, scuole e atleti si cimenteranno sulla rinnovata pista del campo Tre Stelle per tutta la giornata. Eptathlon, decathlon, 100 metri, 100 metri ostacoli e anche corse inclusive: tra gli atleti in gara sono attesi anche Sveva Gerevini e Dario Dester.

Cosa ha detto Marcell Jacobs

"Per me fondare una società di atletica nel luogo in cui sono cresciuto e che mi ha sempre sostenuto è un altro sogno che si avvera - spiega Marcell Jacobs - Voglio trasmettere la mia esperienza e tutti i miei sacrifici alle future generazioni, creando un movimento giovanile sempre più ampio e credo che questo sia il modo più bello e diretto per farlo. Ringrazio tutte le persone che a vario titolo hanno reso possibile la nascita della JacobsSport Academy e sono sicuro che faremo un ottimo lavoro".

Le parole del sindaco Malinverno

"Marcell è il nostro ambasciatore nel mondo - le parole del sindaco Guido Malinverno -, è il nostro orgoglio e non smetteremo mai di ringraziarlo per tutto ciò che sta facendo per la città. La nascita della sua nuova società sportiva è un ulteriore motivo di vanto per Desenzano e l'organizzazione del Multistars al Tre Stelle sarà il fiore all'occhiello della stagione 2023. Grazie di cuore anche a Viviana Masini e a Gianni Lombardi per la costante e preziosa collaborazione: Desenzano sarà sempre al vostro fianco".