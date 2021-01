"La spesa bresciana, nel cuore di Brescia": nuovo maxi-store in Piazza Vittoria

La spesa bresciana, nel cuore di Brescia: è con questo claim che viene annunciata l'inaugurazione del nuovo supermercato Italmark di Piazza Vittoria, che aprirà i battenti al pubblico giovedì 28 gennaio. Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, e la domenica dalle 9: fino al 3 febbraio sono previsti sconti e offerte speciali, oltre che qualche regalo per i clienti, tra cui caffè e biscotti ogni 30 euro di spesa (fino al 31 gennaio).

Non solo: in occasione della giornata inaugurale, ai primi duemila clienti (dalle 8 alle 20) sarà consegnata una mascherina logata Italmark. Nello specifico, si tratta di mascherine herpasomask, prodotte dalla A&R Pharma di Botticino con un indice di filtrazione (Bfe) di oltre il 98% sia in entrata (per proteggere chi la indossa) che in uscita (per proteggere gli altri). Di fatto come una mascherina FFP3.

Il nuovo store di Piazza Vittoria

Il nuovo store Italmark è stato allestito negli spazi un tempo occupati dalla Standa. Al suo interno sarà attrezzato con reparti di gastronomia e forneria, e i banchi (serviti) di macelleria e pescheria. Sarà operativo anche il nuovo "E' Caffè Bistrot": un corner food che proporrà piatti pronti e freschi dagli hamburger allo spiedo bresciano, pizze alla pala e altre ricette preparate in giornata.

La storia del gruppo Italmark

La storia del gruppo Italmark comincia da lontano, dagli anni Cinquanta: quando Pietro (il padre) e Giuseppe (il figlio) Odolini partivano ogni mattina da Brescia verso Milano, con un furgone carico di pesche. Il primo supermercato – si chiamerà Italfrutta – risale alla metà degli anni Sessanta: è del 1966 l'apertura della prima insegna Italmark (in meno di due anni saranno già otto).

Oggi fanno parte del gruppo Italmark circa 80 punti vendita distribuiti nel territorio lombardo, nelle province di Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese (ma si segnala anche uno store in provincia di Verona).