Apre supermercato con pescheria e macelleria: 18 nuovi posti di lavoro

Inaugurato giovedì mattina (27 ottobre) il nuovo supermercato Italmark di Paratico: è il 53esimo in provincia di Brescia, l'ottantunesimo nel Nord Italia. Il nuovo store si trova in Via Cavour 67/69, dove un tempo c'era un discount (chiuso ormai da mesi, dall'aprile scorso): il negozio si sviluppa con una superficie di vendita di 820 metri quadrati e ci lavorano 18 persone.

Il supermercato, seppur piccolo, è attrezzato con forneria e gastronomia e i banchi di macelleria, pescheria e pizza alla pala. Sarà aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 19.30. Previste promozioni e offerte speciali per la prima settimana di apertura.

Il gruppo Italmark

La storia del gruppo Italmark comincia da lontano, dagli anni Cinquanta: quando Pietro (il padre) e Giuseppe (il figlio) Odolini partivano ogni mattina da Brescia verso Milano, con un furgone carico di pesche. Il primo supermercato - si chiamerà Italfrutta - risale alla metà degli anni Sessanta: risale invece al 1966 l'apertura della prima insegna Italmark (in meno di due anni saranno già 8).

Il brand Italmark fa parte del gruppo IF65 a cui fa ancora capo la famiglia Odolini: sono 81 i punti vendita a marchio Italmark di cui 53 in provincia di Brescia, 9 a Bergamo, 6 a Cremona, 4 a Mantova, 3 a Monza e Brianza, 2 a Pavia, 1 a Como, Milano e Varese, uno anche in provincia di Verona (a Valeggio sul Mincio). Il gruppo IF65 controlla anche altri 16 punti vendita Family Market e altri 80 negozi specializzati nei settori di elettronica, sport, articoli per la casa, profumeria e bricolage. Nel 2021 il fatturato Italmark è arrivato a sfiorare i 600 milioni di euro, con oltre 2.200 dipendenti.