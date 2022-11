Apre nuovo supermercato: domani la grande inaugurazione

Continua l'espansione del marchio Italmark nel territorio bresciano. Aprirà i battenti giovedì 3 novembre il nuovo supermercato di Lumezzane, al civico 62 di Via Massimo D'Azeglio (nella zona del cimitero), dove già c'era uno store: qui per molti anni è rimasto aperto il Simply, poi passato di mano nella dismissione legata al marchio Auchan, acquisito da Conad ma poi ceduto al gruppo Crai che ha gestito un Leader Price e un Crai Extra fino alla scorsa estate. Ora il passaggio definitivo alla società della famiglia Odolini.

Il marchio Italmark

La nuova inaugurazione segue di pochi giorni la notizia dell'apertura del nuovo store Italmark di Paratico. Con l'apertura di Lumezzane il marchio raggiunge quota 82 punti vendita nel Nord Italia: il brand fa parte del gruppo IF65 (come detto, famiglia Odolini). Italmark è presente con 54 punti vendita (Lumezzane compreso) in provincia di Brescia, 9 a Bergamo, 6 a Cremona, 4 a Mantova, 3 a Monza e Brianza, 2 a Pavia, 1 a Como, Milano, Varese e Valeggio sul Mincio (quest'ultimo è l'unico in provincia di Verona).

Il gruppo IF65 controlla anche altri 16 punti vendita Family Market e 80 negozi specializzati nei settori di elettronica, sport, articoli per la casa, profumeria e bricolage. Nel 2021 il fatturato di Italmark ha raggiunto e superato i 550 milioni di euro: sono più di 2.200 i dipendenti del marchio.