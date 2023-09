IT-alert, manca poco: cosa succederà a tutti i cellulari della Lombardia

IT-alert, ora tocca alla Lombardia: a mezzogiorno di martedì 19 settembre tutti i telefoni cellulari presenti nel territorio lombardo riceveranno un messaggio di test accompagnato da un suono unico e riconoscibile. Chi riceve il messaggio non dovrà fare nulla, tranne leggere il testo e “toccare” lo schermo, ristabilendo così le funzioni dello smartphone, per poi non visualizzarlo più. Ricevuto il messaggio, l'invito per tutti è collegarsi al sito it-alert.it e rispondere al questionario: le risposte degli utenti consentiranno di migliorare lo strumento.

Il sistema di allerta IT-alert

Si tratta, come è noto, del primo test in Lombardia del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale IT-alert. Il sistema di allerta è promosso dal Dipartimento di Protezione Civile e permetterà, una volta superata la fase di sperimentazione, di informare tempestivamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Quando sarà operativo, il sistema si attiverà in caso di maremoto, collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari, incidenti in stabilimenti chimici, in caso di precipitazioni intensi e dissesti idrogeologici e di altre calamità naturali o catastrofi sociali.

“I recenti eventi che hanno colpito la Lombardia e tutto il territorio nazionale – spiega Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione Civile – dimostrano come il cambiamento climatico sia un fenomeno che richiederà sempre più il nostro impegno. È inoltre sempre più importante essere in grado di informare in modo tempestivo e capillare la popolazione, in caso di calamità. In quest'ottica, il sistema IT-alert è uno strumento prezioso che, conclusa la sperimentazione, potrà essere impiegato al servizio di tutti i cittadini”.

In queste settimane saranno effettuati ulteriori test in altre regioni italiane. Il 14 settembre, in particolare, IT-alert sarà testato in Piemonte: è quindi possibile che i messaggi di allerta in quell'occasione possano “sconfinare” anche nel territorio lombardo e raggiungano anche gli utenti che al momento si trovano nelle province di Milano, Varese e Pavia. Dunque nessun allarme, almeno stavolta: è soltanto un test.

Come funziona IT-alert

Ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere un messaggio 'IT-alert': non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione. Il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti. Attraverso la tecnologia cell-broadcast i messaggi IT-alert possono essere inviati a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, delimitando un'area il più possibile corrispondente a quella interessata dall'emergenza.

Ci sono ovviamente dei limiti tecnologici: un messaggio indirizzato a un'area può raggiungere anche utenti che si trovano al di fuori dell'area stessa oppure in aree senza copertura può capitare che il messaggio non venga recapitato. La capacità di ricevere i messaggi dipenderà anche dal dispositivo e dalla versione del sistema operativo installata sul cellulare: i test serviranno a verificare tutte le eventuali criticità prima della messa in opera.