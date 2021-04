Attrice e modella: chi è Beatrice Marchetti, bellezza mozzafiato all'Isola dei Famosi

Un'altra sexy bresciana sbarca sull'Isola dei Famosi: è la modella 25enne Beatrice Marchetti, atterrata lunedì sull'isola della Palapa insieme all'ex campionessa di sci Isolde Kostner, anche lei novella concorrente. La giovane Marchetti va così a rimpolpare il contingente nostrano attualmente in campo nel celebre reality targato Mediaset.

Oltre a lei, infatti, era già in pista anche la 23enne Miryea Stabile, tra l'altro già nota per la sua recente partecipazione al programma “La Pupa e il Secchione e viceversa”, edizione 2021, di cui tra l'altro è stata vincitrice insieme al “secchione” Luca Marini.

Chi è Beatrice Marchetti

Ma se Miryea nel frattempo è stata “declassata” e trasferita su Playa Esperanza, insieme a Elisa Isoardi, l'avventura di Beatrice è appena cominciata. Così la descrivono dall'Isola dei Famosi: “Con il suo sguardo penetrante e due gambe mozzafiato, Beatrice è approdata poco più che ragazza sulle passerelle più importanti del panorama internazionale”.

Di professione modella, non ha mai nascosto la sua grande passione per il cinema. Con un lampo sui palcoscenici internazionali: ha infatti preso parte al film “Loro”, diretto da Paolo Sorrentino, lavorando al fianco di Toni Servillo e Riccardo Scamarcio. Un'esperienza che sogna di replicare. Originaria di Zone, come detto Beatrice oggi ha 25 anni: capelli castani e occhi azzurri, è alta 1 metro e 80 e le sue misure sono 87-62-93.

L'Isola dei Famosi

Sono 18 i concorrenti ancora in gara per l'Isola dei Famosi 2021, che ha preso il via ormai 22 giorni fa (dato aggiornato al 6 aprile). Il reality, ricordiamo, è la versione italiana di Celebrity Survivor, e celebra quest'anno la sua quindicesima edizione. Le prime otto edizioni sono state trasmesse sulla Rai, in onda su Rai 2, prima che il programma venisse cancellato: è dal 2015 che i diritti del reality sono stati acquistati da Mediaset, che ancora oggi lo trasmette in prime time e con aggiornamenti e speciali quotidiani.

Condotto per cinque anni da Alessia Marcuzzi, dal 2021 lo scettro è passato a Ilary Blasi (nel 2020, in piena pandemia, non si è fatto nulla). Il vincitore della quattordicesima edizione (2019) è l'ex judoka Marco Maddaloni, dopo una gara di una settantina di giorni. L'Isola dei Famosi 2021, salvo imprevisti legati principalmente all'audience, dovrebbe concludersi dopo circa 90 giorni.