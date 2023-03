Via ai lavori per un lungolago da sogno: un'opera da 2,5 milioni di euro

Sono stati aggiudicati i lavori per il secondo e il terzo lotto del restyling del lungolago di Iseo, un'opera da oltre 2 milioni e mezzo di euro e finanziata grazie a fondi regionali ed europei (con il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza). L'opera era stata progettata tra il 2020 e il 2021, i lavori avviati lo scorso anno a poi sospesi: adesso una doppia determina di fatto segna il passo delle procedure di aggiudicazioni e, a breve, l'avvio dei lavori.

Come comunicato dallo stesso municipio, in attesa dell'avvio dei lavori per il rifacimento del lungolago è attualmente in corso di ultimazione la passerella che collega porto Gabriele Rosa e parco Garelli: nei prossimi giorni verrà posizionata la ringhiera, che tornerà ad essere bianca e azzurra, poi poi essere definitivamente "restituita" a cittadini e turisti.

Il secondo lotto

Per quanto riguarda il lungolago, è stato aggiudicato alla ditta Ziliani di Iseo l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di consolidamento e rifacimento del muro spondale del lungolago Guglielmo Marconi. Il consolidamento delle sponde (secondo lotto dell'intero progetto di riqualificazione) prevede la costruzione di un muro di sostegno a quello attuale: l'importo complessivo dell'intervento è di circa 1,360 milioni di euro, di cui 990mila finanziati da un contributo ministeriale in ambito Pnrr (con i fondi del Next Generation EU) e i restanti 370mila a carico dell'amministrazione comunale, con proventi da alienazioni.

Il terzo e ultimo lotto

Aggiudicato anche il terzo e ultimo lotto: il terzo stralcio del restyling del lungolago sarà realizzato dalla ditta Ferrari di Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Quattro le imprese che hanno presentato un'offerta: l'intervento è stato aggiudicato per complessivi 1,598 milioni di euro. Si prevede la posa di una nuova pavimentazione oltre che di nuovi arredi urbani. I lavori cominceranno a breve ma saranno funzionali a un'interruzione durante il periodo estivo, per poi riprendere subito dopo la stagione turistica: entro la fine dell'autunno entrambi gli interventi dovrebbero essere conclusi. Il terzo stralcio è finanziato per circa 1 milione di euro da un contributo regionale per la riqualificazione dei borghi storici, 168mila dal ministero dell'Interno, 430mila con risorse del Comune.