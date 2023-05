Della serie, chi ben comincia: dopo un 2022 da record - fatturato a quota 163 milioni di euro - anche il 2023 di Iseo Ultimate Access Technologies si conferma fedele alla linea rispetto all'anno appena concluso. I ricavi nel primo trimestre si attestano a 41,4 milioni, in lievissimo calo sul 2022 (quando furono 41,8 milioni): è in diminuzione il margine operativo lordo (ebitda), anche per la crescita dei costi commerciali a supporto dello sviluppo del business elettronico e dei costi IT (Information Technology) legati al processo di digitalizzazione della società (in generale sono stati investiti più di 25 milioni di euro nell'ultimo triennio).

I dati sono stati resi noti a margine dell'informativa finanziaria periodica aggiuntiva (aggiornata al 31 marzo 2023) di Italmobiliare Spa, la holding che controlla più del 39% delle quote di Iseo, storica azienda bresciana (con sede a Pisogne) e tra i leader nelle soluzioni meccaniche ed elettroniche per la sicurezza e la gestione degli accessi intelligenti.

I dati resi noti da Italmobiliare

Nel primo trimestre dell'anno, le portfolio companies industriali di Italmobiliare Spa registrano ricavi aggregati pari a 522,2 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto al primo trimestre del 2022. Oltre a Iseo, Italmobiliare è socio di maggioranza anche di Caffè Borbone, che vede crescere i ricavi del 16,3%, pari a 77,2 milioni di euro, e di Capitelli (azienda di Borgonovo Val Tidone, Piacenza, attiva nella produzione e vendita di salumi cotti e affumicati), con ricavi in crescita del 15,5%.

Bene anche i risultati di Italgen (settore energetico), che registra un fatturato di 8,9 milioni di euro, in linea con il primo trimestre del 2022: nel settore outdoor, anche il Gruppo Tecnica registra ricavi sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (94,1 milioni di euro). Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella registra ricavi in crescita del 7,9% rispetto al primo trimestre 2022, ora a quota 10,2 milioni di euro: per Casa della Salute (CDS) fatturato in deciso aumento, +23,5% rispetto al 2022 (10,4 milioni nel primo trimestre di quest'anno). Il Net Asset Value di Italmobiliare Spa, escludendo le azioni proprie, risulta pari a 2,029 miliardi di euro.