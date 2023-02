IperTosano aprirà nel Bresciano: decine di nuove assunzioni

Aprirà giovedì 23 marzo il nuovo ipermercato IperTosano di Molinetto di Mazzano: si trova negli spazi ex Bennet (da oltre 6mila metri quadrati) al Centro Commerciale Molinetto. In vista dell’inaugurazione, già annunciato un 10% di sconto su tutta la spesa fino al 2 aprile compreso. Nel frattempo l’azienda continua a cercare professionalità da inserire nel nuovo iper: ad oggi si contano ancora circa 15 posizioni aperte, dai magazzinieri ai pasticceri, dagli addetti ai reparti al servizio di vigilanza (ulteriori informazioni a questo link), ma non si escludono ulteriori assunzioni.

Il brand IperTosano

La data di apertura del nuovo ipermercato è stata comunicata in questi giorni. Nel terzo quadrimestre del 2022 si era conclusa la trattativa per la vendita degli spazi ex Bennet (già ex Auchan) al Gruppo Tosano. Attivo dal 1970, il marchio è oggi associato al Gruppo VèGè, operativo in Italia dal 1959 e oggi quarto distributore nella Gdo italiana con una quota di mercato vicina all’8%: il gruppo associa 32 imprese e 3.052 punti vendita”.

Il brand Tosano, conosciuto per le sue famose “super-offerte”, ad oggi raccoglie una ventina di supermercati e (soprattutto) ipermercati a gestione diretta, con più 4mila dipendenti e un fatturato di oltre 1 miliardo di euro. Attualmente si contano punti vendita nelle province di Verona, Vicenza, Brescia, Venezia, Mantova, Treviso, Ferrara, Padova e Udine.