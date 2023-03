È nata a Brescia la figlia di Pippo Inzaghi e della modella Angela Robusti

Su quel polsino ancora piccolissimo si legge a malapena la data, 21 marzo 2023, e poi la sigla dell'ospedale dove ha visto la luce e che se sta prendendo cura (per la cronaca è la Poliambulanza di Brescia, in cui era già nato il primo figlio della coppia): "Oggi, primo giorno di primavera, sei arrivate tu Emilia, nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo. Con il cuore pieno d'amore, vi ringraziamo per i tanti auguri".

Come sta mamma Angela

Così Pippo Inzaghi con un post su Instagram per annunciare il lieto evento, ovvero la nascita del suo secondo figlio, stavolta una bambina. Il 23 ottobre di due anni fa era nato il piccolo Edoardo, ora è arrivata Emilia: la mamma è sempre Angela Robusti, compagna di Inzaghi ormai da circa 5 anni, classe 1989 e laureata in Architettura, di origini venete e - maternità a parte - impegnata nel settore dell'organizzazione degli eventi. Ex modella, è nota ai più anche per aver partecipato al reality "Uomini e Donne" su Canale 5.

Chissà se anche stavolta arriverà un post di ringraziamento per la Poliambulanza. Così aveva scritto Filippo Inzaghi (all'epoca era ancora l'allenatore del Brescia, oggi allena la Reggina) nell'ottobre del 2021: "Colgo l'occasione per ringraziare la Poliambulanza per l'organizzazione e l'umanità dimostrata. Brescia deve essere fiera di queste eccellenze. Sono molto grato alla città".

Gli amici su Instagram

Ci sarà tempo, eventualmente, ma non sono queste le cose che contano: quello che conta è stare vicino ad Angela, alla piccola Emilia, al fratellone Edoardo. Pippo Inzaghi bomber vero, dentro e fuori dal campo: compagno fedele e papà modello. Su Instagram la notizia inevitabilmente è già virale. Complici anche i saluti di amici ed ex compagni di squadra eccellenti: da Ciro Immobile a Christian Vieri, passando per Kakà. "Tanti auguri amico mio", scrive il brasiliano ex rossonero.