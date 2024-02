"Sempre più vecchi, sempre più soli": ecco come sarà l’Italia in pochi anni

L’Italia (e l’Europa) di domani: sempre più vecchi, sempre più soli. Non solo: “Una popolazione con meno giovani è una popolazione piccola e che innova di meno, produce di meno e crea meno valore”. Ma c’è una soluzione a breve-medio termine: “L’immigrazione deve essere gestita in modo responsabile e non come emergenza. Anche attraverso un’immigrazione programmata non per forza di lavoratori unicamente di alto profilo”. Parola di uno che se intende: il prof. Tito Boeri, già presidente Inps e oggi direttore del dipartimento di Economia alla Bocconi di Milano, lo special guest più atteso (almeno per la sua fama, anche televisiva: non ce ne vogliano gli altri relatori, comunque di altissimo profilo) al convegno “Il lungo inverno demografico in Italia e in Europa. I rischi su sanità e pensioni”, organizzato e promosso da Bcc Agrobresciano, Università di Brescia e ISEO, l’Istituto di Studi economici per l’Occupazione.

L’inverno demografico

L’inverno demografico è quella condizione (ormai imponente, per ora solo nel mondo occidentale: primavera dell’umanità, nel resto del pianeta non ci sono mai stati così tanti bambini) per cui si fanno sempre meno figli e si contano sempre più anziani. Ispirato dal dibattito tra demografi, il prof. Roberto Savona (docente del dipartimento di Economia e management di Unibs) ha definito tale processo come “la più grande transizione demografica mai registrata”. Tutto il mondo prima o poi sarà coinvolto, giusto porsi domande (aggiungiamo noi) sul funzionamento di questa società che potrebbe portare l’essere umano verso una lenta e inesorabile estinzione: dagli 8 miliardi (gli abitanti di oggi) la Terra arriverà ad ospitare 9,7 miliardi di persone nel 2060 (dati Onu), 10,7 miliardi nel 2100, prima di cominciare a calare. Una diminuzione invece prossima in Italia e in Europa: nel nostro Paese sono previsti 54 milioni di persone nel 2060, 48 milioni nel 2100 contro i 59 milioni attuali (nonostante l’immigrazione, lecito chiedersi: forse non ne accogliamo abbastanza). Nel 2100 i cittadini europei saranno solo 419 milioni.

“La flessione della popolazione in Italia e in Europa – dice Savona – diventerà sempre più evidente, con una percentuale di over 65 di circa il 34% nel 2050. In questo scenario il rapporto tra pensionati e occupati, oggi al 38%, arriverà al 64%”. Con disastrose conseguenze: la spesa pensionistica dovrebbe toccare il picco del 17% nel Pil nel 2042, la spesa sanitaria del 7,5% nel 2050, 1,4% la spesa per i non autosufficienti. Quasi un terzo del Pil solo per l’assistenza agli anziani: insostenibile.

Demografia: una priorità politica

“La demografia è diventata una priorità politica”, sostiene Fabiana Scapolo, dirigente dell’unità Demografia e Migrazione del Centro comune di Ricerca della Commissione Europea. “Si parla di un invecchiamento che è sempre più longevità, unito ad un’aspettativa di vita migliore – ha continuato Scapolo –: ma tutto questo in futuro potrebbe essere minato dalla difficoltà di sistemi sanitari chiamati all’assistenza di una popolazione sempre più anziana e non più attiva”. Un aspetto noto come Old age dependency ratio, di cui l’Italia purtroppo è capofila: sia sul fronte dei tassi di invecchiamento della popolazione che per la bassa fertilità. Il momento attuale è da libri di storia: mai prima d’ora, nel mondo, stanno convivendo ben 7 diverse generazioni.

Inverno demografico o tempesta? Soprattutto sul fronte sanitario. È il pensiero di Fabrizio Natale, anche lui dirigente dell’unità Demografia e Migrazione della Commissione Ue. Come oramai in tutti i settori, anche i servizi sanitari avranno bisogno di più personale. “Le proiezioni Eurostat – dice Natale – raccontano come una popolazione sempre più anziana necessità di una domanda maggiore di sanità, non supportata da una popolazione sufficientemente contributiva. L’offerta del servizio sanitario soffre l’invecchiamento della forza lavoro. In tutto questo gioca un ruolo fondamentale anche il processo migratorio in entrata e in uscita: il delta per l’Italia non premia l’immigrazione. I medici nel sistema sociosanitario sono già troppo pochi”. La tempesta è adesso: il picco della domanda nella sanità è atteso entro il 2030.

"Un pianeta svuotato"

Per Tito Boeri si rischia “un pianeta svuotato”: scenari già visibili su scala planetaria ma come detto accentuati nel nostro Paese. È una questione (anche) di Pil: “Se la natalità è troppo bassa, può generare coorti nell’ingresso del mercato del lavoro: sarà il problema numero uno. Se siamo di meno, soprattutto se si riduce la popolazione giovane, anche il reddito pro-capite diminuirà. Il calo del peso della popolazione in età lavorativa genera gravi problemi e rende meno sostenibili i sistemi di protezione sociale: il gettito fiscale è comunque dipendente da chi lavora”. Largo agli stranieri e largo alle donne: “Conciliare tassi di occupazione femminile e tassi di fertilità – continua Boeri – è fondamentale per dare vita a un Paese. L’immigrazione può aiutare se va di pari passo con la promozione nazionale della natalità e con l’aumento di posti di lavoro che hanno a che fare con i servizi legati all’infanzia e a quella rete di sostegno per famiglie e madri lavoratrici”.

"Un’Italia di sonnambuli"

C’è tanto, tantissimo da fare: “I temi trattati – il commento di Giuliano Pellegrini, direttore generale di Bcc Agrobresciano – colpiscono il nostro Paese, che ha un rapporto debito-Pil tra i peggiori in Europa. Gli spunti suggeriti dai relatori ci daranno modo di aumentare la nostra conoscenza e coscienza critica, affrontando meglio il futuro”. Qualche dato a margine del convegno. Secondo il Censis, si va verso “un’Italia di sonnambuli”: 14 milioni di over 65 oggi, 20 milioni nel giro di una generazione (il 33,6% della popolazione nel 2040). E ancora, 8 milioni di giovani in meno entro il 2050. Per il ministro Giancarlo Giorgetti, se non cambiano le cose, nel 2042 il Paese perderà il 18% del Pil solo per la demografia: oggi si contano 1,4 lavoratori per ogni pensionato, nel 2050 saremo 1 a 1. Il governo grida ma spalanca le porte: nel rendiconto di bilancio 2022 si prevedono, in 3 anni, 833mila nuovi ingressi (da immigrazione) per il mondo del lavoro. Potrebbero non bastare.