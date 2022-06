Sul Garda la coppia dei sogni: è un amore da 3 milioni di follower

Testimonial d'eccezione per la #BellaBrescia (e provincia): sono Francesca e Tommaso, coppia nella vita privata e professionale, che con i loro profili TakeMyHeartEverywhere e TravellingThorughTheWorld contano più di 3,2 milioni di follower su Instagram, avvistati in città a Brescia e sul lago di Garda per un tour turistico organizzato da Visit Brescia. Vita da influencer: catturano istantanee dei loro viaggi in giro per il mondo. Tra le tante collaborazioni nel loro portfolio, solo per citarne alcune, spiccano nomi di brand e player turistici internazionali come Lonely Planet, Trentino Marketing, il luxury hotel Shangri-La Paris (con vista sulla Torre Eiffel), Love Great Britain, il marchio di elettronica Oppo, il Fidenza Village e il resort Cavo Tagoo di Mykonos, Grecia.

Per la prima volta a Brescia e sul Garda lo scorso fine settimane, per un tour organizzato e studiato per mostrare alcune delle eccellenze culturali e archeologiche, legate allo shopping e a una tipologia di artigianato che strizza l'occhio all'arte a alla ricerca, sempre più apprezzato dal pubblico amante del vero Made in Italy.

Le tappe del viaggio di Francesca e Tommaso

Queste le tappe del viaggio, raccontate sui social (anche su TikTok, dove sfiorano i 700mila follower): a Sirmione il centro storico e Aquaria, Salò da visitare a piedi e con un tour in barca, il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. Ma questo solo sul lago di Garda: in città sono stati visti al Parco archeologico di Brescia Romana, con la Vittoria Alata, nelle tre piazze della Loggia, Vittoria e Paolo VI, e ancora PIazzale Arnaldo e la Pinacoteca Tosio Martinengo.

Ma spazio anche alle vie dello shopping, una visita ai laboratori di ceramica attivi nel quartiere Carmine, alle boutique di essenze. Francesca e Tommaso hanno postato aggiornamenti sul loro itinerario, e continueranno a farlo, con consigli sulle attrazioni da non perdere, i luoghi in cui pernottare o fermarsi per un aperitivo con vista, le vie e i negozi dove acquistare souvenir, che si trovano solo a Brescia, introvabili altrove.