Tangenziali, autostrade, raccordi: quali sono le strade bresciane più pericolose

Quali sono le strade più pericolose della provincia di Brescia? Una domanda a cui prova a rispondere l'Aci, l'Automobile Club d'Italia, con il servizio Lis (Localizzazione degli incidenti stradali): in termini assoluti, nel 2020 (l'ultimo anno per cui sono disponibili i dati), la strada in cui si sono verificati più incidenti è l'autostrada A4, con 64 sinistri, seguita dalla Ss45bis (Gardesana occidentale) con 62, dalla Tangenziale Sud di Brescia (53), dalla Ss42 del Tonale (46), dalla Ss345 delle Tre Valli (40), dalla Sp11 Padana Superiore (29), dalla Sp510 Sebina Orientale (25) e dalla Sp572, la strada che collega la Valtenesi a Salò.

Le strade bresciane più a rischio

Ma la graduatoria si ribalta considerando invece la "densità" degli incidenti, ovvero i sinistri per chilometro (l'indicatore più significativo): così facendo la più pericolosa risulta essere la Tangenziale Sud (con una media di 1,77 incidente per chilometro nel corso dell'anno), seguita dalla Sp572 (1,09), dall'autostrada A4 (1,02), dalla Sp469 Sebina occidentale (0,76), dalla Sp510 quinquies raccordo (0,76), dal raccordo esterno di Brescia Est (0,73) e dalla Sp236 Goitese (0,71). Sul fronte degli incidenti mortali, la strada più pericolosa degli ultimi anni è risultata essere l'autostrada A21.

Gli incidenti in provincia di Brescia

Nel corso di tutto il 2020 in provincia di Brescia si sono verificati 488 incidenti, di cui 18 con esito mortale per 20 decessi complessivi: 735 invece i feriti, gravi o meno gravi. Nello specifico, l'incidente più diffuso (quasi uno su tre) è il tamponamento, pari al 32,79% dei sinistri: subito dopo lo scontro frontale e frontale-laterale (32,58%), l'uscita di strada (13,32%), lo scontro frontale (6,76%) e l'investimento di pedone (2,46%), più un generico "altro" che raggruppa il 12,09% degli incidenti.

Impressionante il confronto della serie storica negli anni precedenti all'anno dei primi lockdown (appunto, il 2020): solo 20 i decessi sulle strade a fronte di una media che dal 2016 al 2019 ha sfiorato le 70 vittime all'anno. Più che dimezzati anche il totale degli incidenti (poco meno di 900 nel 2019) e dei feriti (1.410 nel 2019).