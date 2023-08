Bonus famiglia alla Imbal Carton di Prevalle: con decorrenza 1 gennaio 2023 vengono riconosciuti 500 euro a chi si sposa e 1.000 euro a chi farà un figlio. Ad oggi si contano 2 matrimoni e 2 neonati tra i dipendenti dell'azienda, ma già sono in vista nuovi arrivi in famiglia. "Vogliamo così dare un segnale a tutti i nostri collaboratori - spiega Michele Lancellotti, ceo e presidente di Imbal Carton, fondata nel 1967, stabilimenti a Prevalle e Drizzona, specialista negli imballaggi in cartone ondulato - per far sì che abbiano un po' più di fiducia nel futuro. Sappiamo che non sono cifre che cambiano la vita, ma è già qualcosa. Non dimentichiamoci che la denatalità è il grande problema dei tempi contemporanei, e per tutto l'Occidente".

È in fase di rinnovamento, nel frattempo, il "premio redditività" che sarà valutato a breve (entro settembre) con i delegati secondo i parametri del contratto di secondo livello: ogni anno (e per tre anni, fino al 2025) si prevedono premi di produzione compresi tra i 1.200 e 1.500 euro per ciascun dipendente. Imbal Carton conta circa 170 collaboratori tra cui 138 dipendenti, 17 interinali, circa 15 commerciali. "Ogni anno metteremo sul piatto l'equivalente di 160/180mila euro per i premi di produzione", continua Lancellotti.

Il piano industriale di Imbal Carton

Imbal Carton ha chiuso il 2022 con un fatturato record: 67,8 milioni di euro e +47% sull'anno precedente. Difficile ripetersi nel 2023: "Nei primi 6 mesi abbiamo registrato un calo del fatturato pari al 10,4% - dice ancora Lancellotti - e sarà difficile chiudere l'anno con vendite per 60 milioni. Ma puntiamo a mantenere i volumi, ora in calo del 2,8% (nel nuovo millennio non era mai successo) ma in ripresa a luglio. A fine anno potremmo raggiungere quota 90 milioni di mq di cartone ondulato trasformato e consegnato". Annunciati corposi investimenti: fanno parte del "piano industriale" che da qui al 2030 punta a 100 milioni di euro di fatturato e 150 milioni di mq di cartone trasformato e venduto.

Vale 5,5 milioni di euro la nuova linea di produzione Engico che a partire da fine settembre sarà attiva nel packaging park di Piadena Drizzona, per la produzione di imballaggi di grandi formati. Operativo anche il nuovo magazzino per il prodotto finito da 3mila mq, acquistato per altri 2 milioni di euro: completati e attivati gli impianti fotovoltaici in entrambi le sedi, a Prevalle e Drizzona, con un investimento di altri 600mila euro.

Il futuro tra droni e design

Continua la partnership con Isinnova di Cristian Fracassi: insieme è stato realizzato Cosmo, il nuovo progetto di uno spazio-libreria (ovviamente in cartone ondulato) presentato al Fuorisalone di Milano e che lascia preludere un potenziale spin-off nel mondo del design e dell'arredo. "Ma con Isinnova - riprende il ceo - stiamo inoltre collaborando a un progetto per la depurazione delle acque di lavaggio dei rulli di stampa". A proposito di spin-off: ufficializzata la start-up Overfly - guidata da Matteo Saponi - per la produzione di droni per il delivery nel settore medicale. Prosegue infine redditizia la partnership (attiva dal 2017) con Progroup AG, multinazionale tedesca da 2 miliardi di euro di fatturato.