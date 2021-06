“Il magutto domina”: tormentone dell’estate in salsa bresciana

Accanto alle solite hit dai ritmi latini, un nuovo brano è pronto per accompagnare l'estate dei bresciani. A ideare, scrivere e cantare il brano è un "muratore" alquanto particolare: Vincenzo Regis. Il brano, intitolato "Il magutto domina", è frutto di una produzione VinceRe Entertainment e Yep Time. Pubblicato alle ore 12 di oggi su tutti i canali social del comico e sulle piattaforme digitali (iTunes, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Google Music). Il progetto è nato in collaborazione ESEB, Ente Sistema Edilizia Bresciana, più noto come "Scuola Edile Bresciana".

A raccontare il progetto è lo stesso Regis: «In linea col desiderio di leggerezza generale e con l’arrivo dell’estate ho ideato, scritto e interpretato un brano divertente e coinvolgente, un vero tributo alla mia grande passione per la musica. Il titolo recita "Il Magutto Domina", una sorta di provocazione con l’obiettivo di incuriosire ed elogiare il mondo dell’edilizia e il lavoro in cantiere, sempre più avvincente, tecnologico ed innovativo».

Il ritmo è davvero incalzante, il testo divertente ("Alle sette del mattino, sono già sul camioncino"), le coreografie di ballo e, in generale, il video musicale, di assoluta qualità: la regia è di Peter Facchetti, da molti anni sui set musicali di artisti del calibro di Laura Pausini, Tiziano Ferro, Andrea Bocelli, Cesare Cremonini, Biagio Antonacci, Kelly Roland e James Blunt.