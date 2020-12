"Un pizzico d'oro per Natale": il maestro Iginio Massari in campo per i negozi lombardi

“Un pizzico d'oro per arricchire il nostro Natale”, e intanto una bella spolverata sui pasticcini appena ordinati dalla signora. “Tutti possiamo fare la nostra parte: questo natale acquista e ordina nei negozi della Lombardia. Ripartiamo noi e ripartiamo tutti”. E per concludere, il grande augurio finale: “Buone feste e bei regali a tutti”.

Il nuovo spot con Iginio Massari

Parola di Iginio Massari, il maestro (bresciano) della pasticceria italiana protagonista del nuovo spot di Regione Lombardia: anche lui è sceso simbolicamente in campo per sostenere i negozi lombardi e bresciani (insieme a Martina Colombari e al Milanese Imbruttito). “Sostenere i negozi della nostra regione e acquistare prodotti made in Lombardia”, è il claim che accompagna l'iniziativa firmato dal presidente Attilio Fontana.

Le parole del presidente Attilio Fontana

“Mai come in questo momento – dice Fontana – è giusto e necessario dare un sostegno concreto alle nostre imprese e ai nostri commercianti. Penso, solo per fare alcune citazioni, al Grana Padano, il prodotto Dop più consumato del mondo, alle bollicine della Franciacorta, alla bresaola della Valtellina, al salame di Varzi. E l'elenco potrebbe essere lunghissimo”.

I protagonisti della campagna mediatica

La campagna mediatica è realizzata dalla Regione in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti: tra i protagonisti, come detto, anche Iginio Massari, Martina Colombari e Germano Lanzoni, noto ai più come il “milanese imbruttito”. Chiaro e inequivocabile il messaggio lanciato da Massari: “Tutti possiamo fare la nostra parte. Questo Natale acquista e ordina nei negozi della Lombardia”.