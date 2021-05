Il "maestro" dei fiori ha aperto in città: in Via Cremona il nuovo maxi-store

Ha aperto il nuovo maxi-store floreale “I Fiori di Beppe”: in Via Cremona, è la creatura del maestro Giuseppe Lagonigro

Taglio del nastro, brindisi e fiori a volontà: ha aperto ormai da un paio di settimane il nuovo store “I Fiori di Beppe”, in Via Cremona a Brescia. E' il sogno che si realizza di Giuseppe Lagonigro, fiorista per oltre 20 anni, ma come dipendente, e ora invece padrone di sé stesso con un nuovo maxi-store dedicato ovviamente a piante, fiori, recisi e tutto ciò che è floreale e “green”.

Una lunga carriera per il "maestro" dei fiori

“L'avventura è cominciata, ringraziamo tutti i commercianti di Via Cremona per la magnifica accoglienza”, si limita a dire Beppe. La sua carriera ha preso il via nel lontano 1989, quando ha cominciato a lavorare come dipendente in un negozio di fiori: lo ha fatto per 20 anni, frequentando nel frattempo scuole e corsi professionali.

Negli anni ha partecipato a svariati concorsi floreali, guadagnandosi l'appellativo di “maestro”: tra i più importanti sicuramente il “Bouquet Festival di Sanremo”, da cui uscirà vincitore. E' dalla prima metà degli anni 2000 che Giuseppe Lagonigro inizia a maturare l'idea di aprire un suo negozio di fiori. E così sarà dal 2010, con la prima apertura de “I Fiori di Beppe”.

Il nuovo maxi-store di Via Cremona

Oggi la storia continua, si amplia e cresce con il nuovo negozio di Via Cremona: nello store è possibile comprare e organizzare composizioni per matrimoni, lauree, anniversari, nascite, commiato, auguri, ringraziamenti, ma anche singoli acquisti e piante da regalo. La nuova apertura ha già ricevuto il plauso anche dell'amministrazione comunale.

“Nel bel mezzo di una lunga crisi – fa sapere l'assessore Valter Muchetti – trovare un operatore che ha il coraggio di investire in una nuova struttura ha veramente i profili della lucida follia. Complimenti quindi a I Fiori di Beppe per l'apertura del suo nuovo spazio in Via Cremona”.