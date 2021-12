Shopping di lusso, vista lago: venduto un hotel per 10 milioni di euro

“Shopping di lusso sul lago di Garda”: così ha titolato Salto.bz, il portale d'informazione bilingue dell'Alto Adige, nel raccontare la recentissima acquisizione dell'hotel Villa Capri di Gardone Riviera, ora di proprietà del Gruppo Athesia, storico marchio della provincia di Bolzano. Athesia nasce come “pura azienda di stampa”, ormai più di 130 anni fa, per poi diversificarsi in vari settori, oltre alle tradizionali aree di business (stampa, editoria, libri) anche nell'online, nell'IT (Information Technology), energie rinnovabili e turismo.

E' su questo fronte, ovviamente, anche l'investimento gardesano. Lo storico albergo, gestito dagli anni Ottanta dalla famiglia Piva, sarebbe stato venduto per circa 10 milioni di euro: non dovrebbe cambiare nulla per la ventina di dipendenti della struttura, a cui sarebbe già stato offerto il passaggio alle dipendenze del gruppo altoatesino.

L'hotel Villa Capri di Gardone Riviera

L'hotel Villa Capri è un quattro stelle che rientra di diritto nella categoria del lusso: 45 camere di varia tipologia (e dunque prezzo), in gran parte vista lago e circondate da un parco di almeno 10mila metri quadrati. Basta poi sfogliare le immagini ufficiali dell'albergo, i servizi offerti, gli ambienti e le rifiniture, la piscina riscaldata, le convenzioni con i golf della zona, la proposta di “Bio Hotel” per capire di trovarsi di fronte a una struttura d'eccellenza. Ad oggi non sono ancora disponibili i prezzi per il 2022, che di fatto sarà la prima stagione a guida Athesia dopo quasi 40 anni di gestione della famiglia Piva.

La (lunga) storia del Gruppo Athesia

La storia del Gruppo Athesia ha inizio nel 1888 in territorio di Bolzano: oggi vanta più di 1.500 dipendenti in Italia e all'estero. Nei primi decenni di attività l'azienda si concentra prevalentemente sulla vendita di libri e sui settori dell'editoria e della stampa. E' solo negli ultimi decenni (dagli anni Novanta del secolo scorso in poi) che vengono ampiamente diversificati i settori di investimento, tra cui energia e turismo. Anche in tal settore, Athesia si muove da tempo: tra le operazioni più interessanti ricordiamo l'ingresso nella società Hotel Terme Merano, ormai un decennio fa, e ancora nel 2018, quando il gruppo è diventato il maggior azionista della Funivie Ghiacciai Val Senales Spa.