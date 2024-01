I sopravvissuti di Hiroshima a Brescia: "Abbiamo paura succeda di nuovo"

Hibakusha, sopravvissuti: letteralmente, coloro che sono stati colpiti dal bombardamento. Sono i superstiti dello scoppio della bomba atomica: la prima sganciata il 6 agosto 1945 a Hiroshima, la seconda tre giorni dopo su Nagasaki. Morte e distruzione sul Giappone già stremato, già costretto alla resa: crudeltà capitale, gli ordigni americani furono in realtà un avvertimento rivolto all’emergente imperialismo russo, che oltre all’Europa dell’Est puntava all’Asia dell’ovest. Beffarda conclusione della bilancia di potenza: poche settimane dopo, a Yalta, Usa e Urss si spartiranno il mondo.

Gli hibakusha di Hiroshima sono circa 42mila: 140mila le vittime spazzate via all’istante dallo scoppio della bomba, altre centinaia di migliaia scomparse negli anni a seguire per le conseguenze dell’atomica, le radiazioni, i tumori. Tre sopravvissuti di Hiroshima hanno portato la loro testimonianza anche a Brescia, negli ultimi giorni della mostra Senzatomica, inaugurata il 24 novembre e allestita fino al 14 gennaio all’ex Cavallerizza di Via Cairoli: più di 10mila i visitatori accolti, di cui il 40% studenti.

La pioggia nera caduta dal cielo

È a loro che si rivolge, ai più giovani, il monito di chi ha vissuto direttamente o indirettamente la furia della bomba. “È inaccettabile la guerra, è inaccettabile l’uso della atomica – spiega Masanori Shinigawa con riferimento ai conflitti in corso, Ucraina e Palestina, entrambi coinvolgono potenze nucleari: il 6 agosto del 1945 si trovava con la madre a 30 km da Hiroshima –: è da più di 20 anni che lo racconto ai ragazzi, continuerò a farlo finché sarò in vita”. Quel maledetto giorno Masanori aveva solo 4 anni: “Mia mamma era al tempio, a preparare da mangiare ai bambini delle scuole elementari che, come profughi, erano stati allontanati dalla città. Io ero al fiume a giocare, eravamo abituati alla sirena che ci avvisava dell’arrivo degli aerei: all’improvviso ho visto una grande nuvola levarsi verso il cielo. Diventava sempre più grande, e sulla mia testa cadevano tante cose: pezzi di giornali, detriti, foglie. Ero piccolo e curioso, ho cominciato a raccoglierne qualcuna: poi ha cominciato a piovere, ma era una pioggia nera. Allora non sapevamo niente, oggi sappiamo tutto: era il fungo atomico”.

Morti bruciati vivi in una palla di fuoco

Anche Kimie Nonoyama è una hibakusha: il giorno del bombardamento aveva 1 anno. “Mi raccontarono di mio padre – ricorda Kimie – che era come evaporato, sparito. Non hanno più trovato nemmeno le sue ceneri”. Toshiko Shinigawa è la moglie di Masanori: insieme a lui fa parte degli Hiroshima Peace Volunteers, i volontari della pace. “La mia famiglia viveva a un chilometro e mezzo dall’epicentro – dice – e alcuni di loro sono morti immediatamente allo scoppio della bomba. Mia nonna era ancora viva, sotto le macerie: venne soccorsa da mia zia, tornata da Osaka perché incinta, per partorire in casa. Avrebbe voluto morire con lei, ma mia nonna la convinse ad andarsene appena in tempo: faceva un caldo insopportabile, stava arrivando la palla di fuoco. Mia zia mi raccontò questa storia quando avevo 20 anni: mi disse di ascoltare bene perché non ne avrebbe mai più parlato. Come mia nonna tante persone sono morte bruciate vive, non sono riuscite a scappare. Quando ci penso è come se mi sentissi bruciare anch’io. Tutti avrebbero voluto sopravvivere, ma sono stati ammazzati senza colpa. La guerra è sempre morte e dolore, con l’atomica è anche peggio: non muori subito ma continui a morire, e con te muoiono le future generazioni. Abbiamo paura succeda di nuovo, oggi le armi nucleari sono ancora più potenti: impossibile immaginare le conseguenze di un’altra esplosione”.

La mostra e il comitato Senzatomica

Si conclude così l’esperienza bresciana di Senzatomica, l’esposizione itinerante che proseguirà il suo tour italiano dopo la prima tappa in terra nostrana (non a caso: a pochi km dalle atomiche di Ghedi). Realizzata dal comitato Senzatomica grazie ai fondi dell’8x1000 dell’Istituto buddista italiano Soka Gakkai, la mostra – spiegano gli organizzatori: più di 100 volontari da tutta la Lombardia hanno lavorato all’allestimento di Brescia – “ha l’obiettivo di far comprendere le conseguenze catastrofiche dell’utilizzo delle armi nucleari e propone al visitatore un viaggio alla scoperta di quello che è stato, per riflettere sul presente e su quale possa essere oggi il contributo di ogni singolo individuo”. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari, è il payoff della mostra. Contro ogni guerra, di oggi e di domani: contro un sistema economico e sociale come il capitalismo, aggiungiamo noi, per cui la guerra è parte integrante, braccio armato di politica ed economia, condizione permanente dell’umanità.