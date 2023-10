Le vere origini (e la vera storia) della festa di Halloween

Tutti conoscono la festa di Halloween, ma quanti conoscono le sue vere origini? È la domanda che si sono posti con “Le vere origini di Halloween”, progetto nato nel 2013 (da un sito web e relative pagine social: nel 2015 è stato pubblicato anche un libro) con l'intento di “sfatare i falsi miti di Halloween e divulgare notizie sulle antiche origini legate alla festa celtica di Samhain”. Con qualche utile consiglio per l'uso: “Gli adolescenti che bussano alla tua porta per fare Dolcetto o scherzetto – si legge sui social – stanno scegliendo di essere bambini ancora per un po'. Sorridi e dai loro caramelle: la vita diventa più dura crescendo, lasciamogliela godere”.

Le vere origini di Halloween

Il riferimento è alle tante campagne anti-Halloween che vengono riproposte anno dopo anno. Ma da dove nasce la festa di Halloween? La parola trarrebbe origine tra il XVII e il XVIII secolo in Scozia: è la contrattura della frase “All hallow even” (o "All hallows' eve"), che significa “Vigilia di Ognissanti”. La Chiesa adottò questa festa nell'VIII secolo, quando papa Gregorio III sposto la celebrazione di Ognissanti dal 13 maggio al 1º novembre. In seguito papa Gregorio IV estese la celebrazione di Ognissanti a tutta la Chiesa, ma la festa che tutti conoscono risale in realtà alle popolazioni celtiche prescristiane che abitavano in Europa.

Si tratta della celebrazione del terzo e ultimo raccolto prima dell'inverno: il suo nome originale è la parola gaelica “Samhain” (pronunciato sowin), che significa appunto “fine dell'estate”: era la festività più importante del calendario celtico, una sorta di capodanno. Un anno finiva, un altro anno iniziava.

Travestimenti e zucche

Anche la tradizione di maschere e travestimenti è di origine celtica. I celti credevano che, insieme agli spiriti degli antenati venerati e onorati, potessero apparire anche spiriti dalle cattive intenzioni. Per questo motivo si travestivano con costumi spaventosi: per confondersi con gli spiriti maligni e allontanarli. Le origini del trick or treat (dolcetto o scherzetto) risalirebbero invece al Medioevo: i bambini e gli adulti poveri si travestivano e offrivano buffonate, canzoni o preghiere in cambio di cibo o bevande. “Per assurdo – si legge ancora su Le vere origini di Halloween – anche se pensando a trick or treat ci viene in mente l'America, questa pratica non venne esportata negli Usa e riemerse solo negli anni '20 del Novecento”.

E le zucche illuminate? L'intaglio di verdure per farci delle lanterne si riscontra in diverse culture del mondo ed è un'usanza molto antica. Durante le celebrazioni di Samhain, però, gli intagli divenivano più spaventosi: le rape e le barbabietole – inizialmente delle zucche manco l'ombra – venivano tramutate in teste grottesche in cui si inseriva un lumino con lo scopo, ancora, di allontanare gli spiriti maligni. Le zucche arriveranno solo secoli più tardi, quando gli europei iniziarono a migrare in massa nel Nord America portando con sé le proprie tradizioni. La scoperta dell'America, ma anche della zucca.

Halloween bresciano?

Storie e leggende di Halloween (e dintorni) si perdono nella notte dei tempi anche nel Bresciano. In Valcamonica si narra dei cunfinàcc, le anime confinate: anime di persone decedute che non avevano compiuto un regolare percorso verso l'aldilà, ma rimanevano a molestare i vivi sulla terra. Ma tutto sommato gli si voleva bene: “Ci si premurava di riceverli al meglio, ad esempio lasciando il lume acceso e il ceppo sul fuoco, perché si scaldino”, si legge nel volume “Morti e anime confinate in Valle Camonica e nelle vallate bergamasche”.

Un'altra leggenda camuna racconta dei Mòrcc de Suàn, i Morti di Zoanno: invocati da due anno per scacciare il maltempo (e leggenda vuole che abbia funzionato). A Gorzone di Darfo si racconta di una macabra processione di spiriti, che portavano con sé (invece che candele e lumini) “chi un braccio e chi una gamba da morto”.