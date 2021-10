E' bresciana la "cantina dell'anno": il premio alla Guido Berlucchi

“E se facessimo uno spumante alla maniera dei francesi? Con questa domanda il giovane enologo Franco Ziliani alla fine degli anni Cinquanta si rivolse a Guido Berlucchi che lo aveva convocato per una consulenza sul suo vino bianco – non troppo stabile – prodotto dalle vigne di pinot bianco e chardonnay delle terre di famiglia a Borgonato di Cortefranca. A Guido Berlucchi l’idea piacque. Le prime bottiglie, dopo qualche esperimento, furono tirate nel 1961, erano appena tremila. “Le berremo per i prossimi vent’anni!” notò seccato il maggiordomo di casa, cui era stato affidato l’ingrato compito di metterle in catasta in cantina. Fortunatamente si sbagliava. E di grosso”.

Comincia così la nota del Gambero Rosso che celebra la “Cantina dell'anno” edizione 2022, l'ambito riconoscimento contenuto nella guida ai “Vini d'Italia”, che verrà presentata a breve: si tratta della Guido Berlucchi di Borgonato di Corte Franca, storica azienda bresciana che di fatto ha “creato” il Franciacorta che tutti oggi conoscono, e assaggiano e degustano. Correva l'anno 1961, esattamente 60 anni fa: fu proprio Franco Ziliani a dare il via a una saga oggi nota in tutto il mondo.

La dedica al patron Franco Ziliani

“Questo premio celebra la cura che ognuno, in ogni campo e reparto, mette nel proprio lavoro, tutti insieme – fa sapere la famiglia Ziliani in una nota – Veniamo riconosciuti al vertice dell'eccellenza non solo per i nostri vini (la cui qualità è riconfermata anche quest'anno dai Tre Bicchieri del Gambero per il '61 Franciacorta Nature 2014, ndr) ma per la totalità del nostro lavoro. Dedichiamo questo traguardo a nostro padre Franco Ziliani, che ha compiuto 90 anni proprio quest'anno e che da tenace bresciano ci ha sempre insegnato a non mollare”, aggiungono i figli Cristina, Arturo e Paolo Ziliani.

La storica cantina del XVII secolo

La cantina dove tutto prende forma (e sapore), in effetti è storica a dir poco: le sue origini risalgono infatti al XVII secolo, e più precisamente agli anni Ottanta del Seicento. Affiancata dal maestoso palazzo Berlucchi, la cantina scende fino a 10 metri di profondità, dove è ancora custodita la primissima bottiglia di Franciacorta mai prodotta. All'epoca se ne fecero appena 3mila: oggi l'azienda produce più di 4 milioni di bottiglie, grazie a 100 ettari di proprietà e altri 550 ettari dei conferitori. “Ogni sette secondi, nel mondo, si stappa una bottiglia di Franciacorta Berlucchi”, ha detto Paolo Ziliani, orgoglioso, al Gambero Rosso.