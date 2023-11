Tutti pazzi per le "stelle": i migliori ristoranti bresciani per la guida Michelin

Tutti pazzi per le stelle Michelin. Con una grande (e gustosa) novità: nel firmamento degli stellati bresciani si aggiunge ora la stella del ristorante Il Fagiano del Grand Hotel Fasano, a Gardone Riviera, guidato dallo chef (ora stellato) Maurizio Bufi. E c'è un'altra bella soddisfazione nostrana: Marzio Lee Vallio, del ristorante Esplanade di Desenzano, è stato premiato con il Sommelier Award, ovvero il premio al miglior sommelier d'Italia.

La nuova guida Michelin

Tutto è stato annunciato martedì al Teatro Grande di Brescia, palcoscenico nazionale per la presentazione della Guida Michelin edizione 2024 ai migliori ristoranti d'Italia. Qualche novità e tante conferme per lo stivale: sono 395 le stelle Michelin erogate in un lungo e in largo da giudici e critici, 10 in più del 2023. Nota curiosa: nel 1959, quando uscì la prima Guida Michelin in Italia, gli stellati erano solo un'ottantina.

Così distribuite le stelle del 2024: 13 i ristoranti che si sono meritati 3 stelle Michelin, 40 quelli che vantano 2 stelle, 342 quelli che si sono meritati 1 stella. Nel prezioso parterre delle “Stelle verdi”, cioè i ristoranti attenti all'ambiente, ai prodotti, alla qualità della vita del personale e a progetti sociali, confermata la presenza de Il Colmetto di Rodengo Saiano.

Tutti gli stellati bresciani

Ma quali sono i migliori ristoranti bresciani per la Guida Michelin? Ce ne sono due al top, ormai una tradizione: con 2 stelle il Miramonti L'Altro di Concesio e Villa Feltrinelli a Gargnano. Oltre alla new entry de Il Fagiano, questi (in ordine alfabetico di località) tutti gli altri stellati bresciani: Borgonato (Corte Franca), Due Colombe; Calvisano, Al Gambero; Desenzano del Garda, Esplanade; Fasano (Gardone Riviera), Lido 84; Gargnano, La Tortuga; Manerba del Garda, Capriccio; Pralboino, Leon d'Oro; Pudiano (Orzinuovi), Sedicesimo Secolo; Sirmione, La Rucola 2.0; Sirmione, La Speranzina.