Il Consiglio di amministrazione di Guber Banca - banca digitale bresciana le cui origini si perdono ai primi anni Novanta: il quartier generale è in Via Corfù, in città - ha approvato il bilancio 2022, confermando la crescita di tutti i fattori economici. In particolare, l'utile netto ha toccato quota 16,9 milioni di euro (+11,4%), raggiungendo con un anno di anticipo i target previsti per l'esercizio 2023.

Il bilancio 2022

Altri dati di rilievo: il margine di interesse si attesta a 14,1 milioni (+9,2%), il margine di intermediazione è invece pari a 49,4 milioni (+23,8%). Si segnalano infine le commissioni nette, pari a 26,1 milioni (+2,8%), e soprattutto il risultato netto della gestione finanziaria, positivo per 58,6 milioni (+20%). Inoltre, le masse gestite in conto proprio e in conto terzi (i cosiddetti asset under management) al 31 dicembre 2022 hanno raggiunto i 10,876 miliardi di euro (+6,4%), ripartiti su oltre 108mila pratica.

"I risultati del 2022 - spiega Francesco Guarneri, ad di Guber Banca - confermano il positivo trend di crescita, che migliora tutte le principali voci d'esercizio nonostante il complicato quadro di riferimento a livello mondiale, caratterizzato da alta inflazione, conflitti bellici, restrizioni nelle politiche monetaria. Confermiamo la solidità reddituale e patrimoniale della banca (patrimonio netto a oltre 104 milioni di euro, ndr), riuscendo a superare i già ottimi risultati raggiunti nel 2021".

Guber Banca

Il brand Guber nasce nel 1991 da un'idea di Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini: è stata la prima banca italiana a ricevere ex novo l'autorizzazione della Banca Centrale Europea (nel 2018). A cinque anni dalla nascita la banca digitale bresciana si posiziona tra gli operatori leader nel settore, con più di 10 miliardi di euro di crediti in gestione: è da sempre specializzata nell'attività di gestione e acquisto di NPE, ovvero Non Performing Exposures.Â

Oltre alla sede legale di Via Corfù a Brescia, Guber Banca conta due unità locali ancora a Brescia (in Via Girelli) e a Milano (in Via del Lauro). Al 31 dicembre 2022 lavoravano per Guber 180 persone, 15 in più rispetto all'anno precedente, di cui 157 con contratto a tempo indeterminato: il personale è composto da 107 uomini e 73 donne, l'età media è di 38 anni (36 anni tra gli impiegati, 45 anni tra i dirigenti).