Da Blanco a Aurora Ramazzotti: sfilata di vip nella palestra sul Garda

Blanco, Sfera Ebbasta, Tony Effe, Sick Luke, Aurora Ramazzotti, Lazza, Cristiana Girelli: sono solo alcune delle celebrità che vengono spesso avvistate a Desenzano del Garda al GS Loft di Via Adua, vicino al centro commerciale Le Vele, il club che viene definito "centro di consulenza specializzato nel benessere del corpo e della mente" gestito dal giovane Giacomo Spazzini, classe 1990 ma già alla guida di un'impresa che conta 1.200 clienti, un fatturato (in 4 anni) di 9 milioni di euro e 35 dipendenti.

Non solo vip, ovviamente, anche se sono questi i nomi che più fanno rumore (e che spopolano sui social con foto, video e stories): tra la folta clientela di GS Loft ci sono anche imprenditori, manager e persone comuni "che desiderano migliorare salute, longevità e performance generale - spiega Spazzini - con approcci innovativi che richiedono poco tempo e quindi perfetto per tutti coloro che sono molto impegnati, e che non vogliono rinunciare a lavoro, famiglia e convivialità".

Il "metodo" GS Loft (e poi c'è Damn Fit)

GS Loft è nato nel 2019, ma comincia a prendere forma qualche anno prima - per citarne uno: Sfera Ebbasta è cliente ancora dal 2017. Non è solo un club ma anche un metodo, "in cui il meglio di ogni approccio scientifico è racchiuso in un unico Wellness program personalizzabile, per ogni tipo di obiettivo". E' su questa linea anche il progetto Damn Fit, appena inaugurato, uno studio esclusivo di personal training sempre a Desenzano, nello stesso edificio di GS Loft, pensato "per tutti i dannati della forma pronti a redimersi dai peccati, per intraprendere finalmente un percorso votato al benessere psicofisico": tutto questo "grazie a sessioni di allenamento brevi, efficaci e personalizzate della durata di 30 minuti ciascuna, one-to-one o in coppia".

Avvistato Blanco proprio in questi giorni, Instagram non perdona, è tempo di annunciare anche qualche novità: "Abbiamo in programma - conclude Giacomo Spazzini - di espandere il nostro progetto al di fuori di Desenzano, per questo stiamo sviluppando una app che permetta, a chi non può raggiungere fisicamente il nostro club, di usufruire di tutti i servizi offerti da Damn Fit".