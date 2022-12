Hackerato il profilo in memoria di Greta Nedrotti

Hackerato il profilo Instagram in memoria di Greta Nedrotti, la ragazza di appena 25 anni morta nel tragico incidente nautico del 19 giugno 2021, al largo del golfo di Salò, mentre era in compagnia del fidanzato Umberto Garzarella, 36 anni: ne hanno dato notizia gli stessi gestori della pagina "We Are Greta" con un post su Facebook.

Il post pubblicato da We Are Greta

"Attenzione a tutti - si legge - Martedì sera la pagina Instagram We Are Greta è stata hackerata. Non accettate qualsiasi post, storia o richiesta di notizie, informazioni e amicizia fatte su questa pagina perché sono opera dell'hacker. Stiamo cercando di rientrare in possesso della gestione della pagina. Chiediamo gentilmente - si legge ancora nel post - a tutti i follower della pagina Instagram we.are.greta (che nel frattempo l'hacker ha modificato in _we.are.greta_) di andare sul profilo e segnalare a Instagram la violazione dell'account".

In serata sono comparsi messaggi, commenti e stories che invitavano a fare investimenti online: tutta opera degli hacker. Nella mattinata di mercoledì i contenuti fake sono scomparsi: l'ultimo post visibile risale ora a poche settimane fa. Si continua a lavorare per il recupero completo della pagina, che al momento ha ancora il nome modificato (_we.are.greta_).

Le vite spezzate di Umberto e Greta

Umberto Garzarella, 36 anni, era titolare del Centro assistenza caldaie Garzarella, aperto a Salò dal 1996 e affiliato Immergas. Per lungo tempo gestita dal padre Enzo e poi passata di mano al figlio Umberto, che ha cominciato ancora giovanissimo a fare il caldaista: con lui lavorava anche la sorella Elena, responsabile amministrativa dell'azienda di famiglia. Greta Nedrotti, 25 anni, abitava a Toscolano Maderno: era iscritta alla facoltà di Economia a Brescia, studiava per la magistrale: la madre gestiva un negozio in paese, il padre è operaio alla Cartiera.